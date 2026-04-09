Quang Ninh : 100% des démarches administratives traitées en ligne

Après neuf mois de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux (depuis le 1 er juillet 2025), la province de Quang Ninh a enregistré des résultats globaux en matière de transformation numérique.

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Photo : VNA/CVN

Le système d’information pour le traitement des procédures administratives a été déployé de manière unifiée, garantissant que 100% des démarches sont désormais traitées sur l’environnement numérique.

Parallèlement à la disponibilité de 100% des services publics en ligne, plus de 80% des documents échangés entre les organismes administratifs sont sous forme électronique avec signature numérique.

La couverture 5G atteint 94% de la population et 100% des adultes éligibles disposent d’un compte d’identification électronique.

Le Centre d’opération intelligent (IOC) joue un rôle clé dans l’analyse des données et l’aide à la décision.

Au premier trimestre 2026, la province a poursuivi le déploiement du mouvement « alphabétisation numérique », tout en expérimentant l’application de l’intelligence artificielle dans 118 établissements scolaires.

La mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur « les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale » et le large soutien de la population constituent un moteur important pour accélérer la modernisation administrative et favoriser un développement durable.

VNA/CVN