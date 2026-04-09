Quang Ninh : 100% des démarches administratives traitées en ligne

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|Une fonctionnaire du quartier de Mao Khê (province de Quang Ninh) guide une citoyenne dans le dépôt en ligne de ses dossiers de certification sur le Portail national de la fonction publique.
|Photo : VNA/CVN
Le système d’information pour le traitement des procédures administratives a été déployé de manière unifiée, garantissant que 100% des démarches sont désormais traitées sur l’environnement numérique.
Parallèlement à la disponibilité de 100% des services publics en ligne, plus de 80% des documents échangés entre les organismes administratifs sont sous forme électronique avec signature numérique.
La couverture 5G atteint 94% de la population et 100% des adultes éligibles disposent d’un compte d’identification électronique.
Le Centre d’opération intelligent (IOC) joue un rôle clé dans l’analyse des données et l’aide à la décision.
Au premier trimestre 2026, la province a poursuivi le déploiement du mouvement « alphabétisation numérique », tout en expérimentant l’application de l’intelligence artificielle dans 118 établissements scolaires.
La mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur « les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale » et le large soutien de la population constituent un moteur important pour accélérer la modernisation administrative et favoriser un développement durable.
VNA/CVN