Hô Chi Minh-Ville

Futur hub numérique d’Asie du Sud-Est

Hô Chi Minh-Ville accélère sa transformation digitale en mobilisant données et intelligence artificielle pour moderniser sa gouvernance. D’ici 2030, elle entend devenir une métropole intelligente, animée par une économie numérique parmi les plus dynamiques de la région.

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Photo : VNA/CVN

Dans la mégapole du Sud, la transition digitale s’intensifie, nourrie par une série de réformes qui redéfinissent en profondeur les modes de gestion publique et les services aux citoyens. Sur cette lancée, les autorités municipales ont récemment adopté le Plan N°129, destiné à mettre en œuvre la Décision N°2629 du Premier ministre relative au développement du gouvernement numérique.

Une transformation en marche

À l’horizon 2030, la ville ambitionne de bâtir une administration fondée sur les données et l’intelligence artificielle. Ce modèle de gouvernance se veut à la fois proactif, prédictif et centré sur l’usager. Les principales activités des organes publics seront orchestrées par des plateformes interconnectées et harmonisées, dans le respect strict de la cybersécurité et de la protection des données personnelles.

La municipalité a défini cinq priorités : perfectionner le cadre institutionnel, structurer les données, déployer plateformes et applications, renforcer les infrastructures et développer les compétences.

“Une fois mise en œuvre de manière cohérente et résolue, la transformation numérique deviendra un moteur de croissance et d’innovation”, souligne Lâm Ðình Thang, directeur du Service municipal des sciences et des technologies. “Il ne s’agit plus seulement d’un outil de gestion, mais d’un levier stratégique pour affirmer le rôle de locomotive économique de la métropole”, ajoute-t-il.

Photo : CTV/CVN

Dans cette perspective, la ville s’engage à bâtir un réseau intégré fondé sur des informations fiables, complètes et régulièrement actualisées, répondant à des critères stricts : exactitude, exhaustivité, qualité, sécurité et mise à jour continue. Treize bases de données prioritaires, couvrant des secteurs clés comme la santé, l’éducation ou le foncier, doivent être interconnectées et partagées à l’échelle de l’ensemble du système politique.

L’essor d’une économie des données

Au-delà de la modernisation administrative, Hô Chi Minh-Ville fait de la donnée un levier stratégique pour transformer son modèle de développement. La stratégie 2026 2030 vise à faire émerger une économie numérique capable de représenter entre 30% et 40% du Produit intérieur brut régional, consolidant ainsi la place de la métropole comme acteur majeur de l’innovation en Asie du Sud-Est.

Pour atteindre cet objectif, la ville s’appuie sur quatre piliers : une gouvernance unifiée autour d’un socle de données centralisé, une gestion urbaine fondée sur des technologies avancées, le développement d’écosystèmes économiques innovants et la construction d’une société où chaque citoyen devient acteur du numérique.

Concrètement, un portail de données ouvertes sera mis en service dès les premières phases du programme, avec au moins 200 jeux accessibles. À terme, ce volume devrait dépasser le millier, favorisant l’émergence de centaines d’applications développées par des entreprises et des start-up locales. L’objectif est clair : faire des informations publiques une ressource économique créatrice de valeur.

La métropole investit massivement dans ses infrastructures technologiques. Des dizaines de milliers de capteurs connectés seront déployés dans les zones urbaines et industrielles afin de collecter des informations en temps réel. Ces flux alimenteront le Centre de supervision et de pilotage urbain intelligent, véritable “cerveau numérique”, capable de modéliser et d’anticiper les évolutions grâce à des répliques urbaines virtuelles.

Ces avancées se traduiront également dans le quotidien des habitants. Progressivement, ils ne devront fournir leurs données administratives qu’une seule fois ; les documents papier seront remplacés par des formats dématérialisés, tandis que des services essentiels comme santé, éducation et état civil seront intégrés dans des systèmes interconnectés.

Photo : CTV/CVN

Cette mutation s’accompagne d’un renforcement des infrastructures : déploiement de la 5G, développement des réseaux IoT, modernisation des centres de données et expérimentations autour des technologies de nouvelle génération. Parallèlement, la ville prévoit la création de centres d’innovation dédiés aux données et à l’intelligence artificielle, tout en cherchant à attirer des investisseurs internationaux.

Au deuxième trimestre 2026, un projet pilote sera lancé dans deux ou trois communes, avant une généralisation progressive à l’ensemble du territoire. Forte d’une feuille de route claire et d’une stratégie centrée sur la donnée, la mégapole du Sud ambitionne de bâtir un écosystème numérique intégré, capable d’améliorer l’efficacité de la gouvernance et la qualité des services publics.

À plus long terme, des modèles innovants sont également envisagés, notamment la création de fonds fiduciaires permettant de concilier propriété citoyenne et valorisation économique des données. Selon le responsable du Service municipal des sciences et des technologies, “menée de manière cohérente et volontariste, la transformation numérique est appelée à dépasser son rôle d’outil administratif pour devenir un véritable moteur de développement”.

À l’horizon 2030, la métropole ne se contentera plus de moderniser son administration mais redessinera son avenir. En plaçant la donnée et l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie, elle ambitionne de s’imposer comme un hub numérique majeur en Asie du Sud-Est, à la croisée de l’innovation, de la croissance et du service public.

Thao Nguyên/CVN