Inauguration d'un studio de communication numérique dans le quartier de Hoàn Kiêm

Le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm (Hanoï), en collaboration avec le Fonds de soutien à la préservation du patrimoine culturel vietnamien, TikTok Vietnam et d'autres organes compétents, a récemment inauguré le Studio dLocals Hoàn Kiêm, un modèle de communication numérique de proximité.

>> Les agences médias continuent d'utiliser la technologie de communication numérique

>> La communication numérique propulse la reprise du tourisme au Vietnam

Photo : HNM/CVN

Cette initiative vise à renforcer le lien entre l'État et les citoyens, en soutenant la communication des politiques publiques dans un contexte d'accélération de la transformation numérique.

Dans le cadre du développement de l'administration, de l'économie et de la société numériques, l'innovation des méthodes de communication des politiques publiques au niveau local est devenue essentielle. Conformément à la Résolution N°57 du Bureau politique, le quartier de Hoàn Kiêm considère l'innovation en matière de communication et l'utilisation des plateformes numériques comme une solution cruciale pour améliorer l'efficacité du dialogue et des échanges entre l'État et les citoyens.

Un modèle pour rapprocher administration et citoyens

L'inauguration dudit studio constitue une étape concrète qui témoigne de la volonté de l'administration locale d'intégrer les technologies numériques à sa communication. Elle ouvre également la voie à un nouveau modèle permettant aux pouvoirs publics de communiquer efficacement avec les citoyens grâce à un langage adapté à l'ère numérique : visuel, accessible et interactif.

Photo : HNM/CVN

Le studio de communication numérique est conçu comme un centre professionnel de production de contenu numérique. Il comprend une salle de diffusion en direct pour les webinaires, une salle d'interview pour les entretiens approfondis et une zone technique entièrement équipée en matériel de production. Ce lieu permet non seulement de communiquer les politiques et les procédures administratives de manière visuelle, concise et accessible, mais aussi de promouvoir la culture et le patrimoine uniques de Hoàn Kiêm auprès des communautés nationales et internationales.

Le Comité populaire du quartier Hoàn Kiêm a affirmé que la mise en service de la station de communication numérique dLocals constitue une initiative récente dans le processus de transformation digitale locale. Les autorités espèrent que ce dispositif deviendra un lien efficace entre l’administration et la population, contribuant à améliorer la diffusion des politiques de manière rapide et transparente, tout en favorisant la promotion des valeurs culturelles emblématiques propres à ce quartier.

Immédiatement après la cérémonie d'inauguration, une émission en direct sur la communication relative à la politique fiscale pour les foyers commerçants, intitulée "Hoàn Kiêm : partenariat, compréhension des politiques, développement durable", a été diffusée de 20h00 à 22h00 sur le compte TikTok officiel du quartier de Hoàn Kiêm. Cette initiative majeure visait à accompagner les foyers commerçants locaux dans l'appréhension des changements importants de la politique fiscale à partir de 2026 et à favoriser le partage d'expériences pratiques en matière d'utilisation des technologies numériques dans leurs opérations commerciales.

Quê Anh/CVN