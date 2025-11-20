Intensifier sans relâche le "Partenariat pour la coopération et le développement" Vietnam - Afrique du Sud

En marge de sa participation au Sommet du G20, du 21 au 24 novembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, mène plusieurs activités bilatérales en Afrique du Sud.

>> Vietnam - Afrique du Sud : Un partenariat florissant pour un avenir partagé

>> Une visite d’État pour porter les relations Vietnam - Afrique du Sud à une nouvelle hauteur

>> Les dirigeants vietnamiens et sud-africains participent à un Forum d'affaires bilatéral

>> Déclaration conjointe Vietnam - Afrique du Sud

Cette séquence diplomatique marque une étape importante, contribuant à approfondir davantage le partenariat "pour la coopération et le développement" entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.

Photo : VNA/CVN

Un partenariat sans cesse consolidé et renforcé

Le Vietnam et l’Afrique du Sud ont établi leurs relations diplomatiques le 22 décembre 1993, mais leur coopération remonte aux années 1960. Les liens historiques entre le Parti communiste du Vietnam et le Congrès national africain (ANC) ont jeté les bases d’une solidarité durable dans la lutte contre le colonialisme et pour l’indépendance nationale.

Durant la résistance contre les États-Unis, le Vietnam a bénéficié du soutien moral du peuple sud-africain et de l’ANC. En retour, il a toujours appuyé la lutte du peuple sud-africain pour l’abolition du régime d’apartheid, ainsi que la construction d’une Afrique du Sud démocratique et non raciale.

Depuis plus de trente ans, sur la base de cette tradition d’amitié et grâce à l’engagement des deux gouvernements, les relations bilatérales se sont développées sur tous les canaux : Parti, État, Parlement, ministères, collectivités locales et échanges populaires. L’Afrique du Sud fut le premier pays africain à établir avec le Vietnam un partenariat "pour la coopération et le développement", équivalant à un partenariat intégral.

La dynamique de haut niveau s’est poursuivie, notamment avec la visite d’État au Vietnam du président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, les 23 et 24 octobre 2025. Les dirigeants vietnamiens ont réaffirmé à cette occasion que l’esprit de solidarité entre les deux peuples demeure intact et que l’Afrique du Sud reste un ami fidèle, lié au Vietnam par un partenariat établi depuis 2004. Pour sa part, le président Ramaphosa a exprimé la volonté de son pays de renforcer un partenariat stratégique dans un contexte de profondes transformations économiques mondiales.

Les deux parties sont convenues d’accélérer les procédures visant à élever la relation bilatérale au rang de partenariat stratégique en 2025, créant un nouvel élan pour une coopération plus approfondie au service de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique, en Asie et dans le monde. Elles coopèrent aussi étroitement dans les enceintes multilatérales, l’Afrique du Sud ayant récemment soutenu l’élection du Vietnam au Conseil de sécurité (2020-2021), au Conseil des droits de l’homme (2023-2025) et au Comité du patrimoine mondial (2023-2027).

Des perspectives importantes dans la coopération économique et commerciale

Le partenariat économique bilatéral se distingue par sa croissance soutenue. L’Afrique du Sud est aujourd’hui le principal partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Le commerce bilatéral est passé de 192 millions de dollars en 2007 à 1,72 milliard en 2024.

Le Vietnam exporte principalement vers l’Afrique du Sud des produits électroniques, des téléphones et composants, des textiles, des chaussures ainsi que des produits agricoles (café, riz, noix de cajou, poivre). En retour, il importe des minéraux, notamment du charbon, ainsi que des fruits (raisins, pommes, poires), du bois, des produits chimiques et divers minerais.

Au-delà des secteurs traditionnels, les deux pays cherchent à exploiter de nouvelles opportunités dans la mécanique, la métallurgie, l’acier, les énergies renouvelables, le textile-habillement, le cuir-chaussures, les engrais, les aliments transformés et les industries auxiliaires. En matière d’investissement, en juillet 2025, l’Afrique du Sud comptait 20 projets en cours au Vietnam, pour un montant total de 0,88 million de dollars, tandis que le Vietnam possédait 4 projets en Afrique du Sud totalisant 8,86 millions de dollars.

Les deux pays envisagent également de renforcer leur coopération dans les énergies vertes, le financement climatique, le commerce électronique, la finance, les technologies de l’information, la recherche scientifique, l’innovation et le tourisme. Les discussions en cours visent à lever les obstacles à l’accès au marché et à promouvoir la coopération dans les secteurs de force : industries extractives, services pétroliers, énergies renouvelables, aquaculture et industries de soutien.

Dans les mois à venir, les deux parties renforceront leur coopération économique et commerciale à la hauteur de leur potentiel, développeront leurs collaborations dans l’éducation, la défense et la sécurité, et exploreront de nouvelles opportunités dans l’énergie, les infrastructures, la gestion durable des ressources naturelles et l’adaptation au changement climatique. Elles s’engagent également à dynamiser les mécanismes bilatéraux, dont le Forum intergouvernemental de partenariat, le Dialogue politique de défense et la Commission mixte de commerce Vietnam - Afrique du Sud, tout en intensifiant les échanges culturels et artistiques.

Photo : VNA/CVN

Une visite marquante pour porter les relations à un niveau supérieur

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Afrique du Sud la première d’un chef de gouvernement vietnamien depuis 21 ans - revêt une importance particulière. Elle confirme la volonté du Vietnam de consolider la confiance politique, de renforcer les liens d’amitié et de promouvoir une coopération multiforme non seulement avec l’Afrique du Sud, mais aussi avec les pays de l’Afrique australe et du Moyen-Orient.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, cette visite devrait permettre d’obtenir des résultats concrets dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de l’industrie, des mines, de la logistique, des chaînes d’approvisionnement vertes et de l’innovation.

Le Vietnam souhaite établir un corridor prioritaire pour faciliter la circulation des capitaux, des technologies, des biens et des ressources humaines, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes dans des secteurs clés. Il entend également promouvoir les échanges entre les peuples, la coopération culturelle, éducative et touristique, ainsi que les activités de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud, afin de renforcer la compréhension mutuelle et de contribuer de manière durable au développement du partenariat bilatéral.

VNA/CVN