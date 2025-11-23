Inondations : le Premier ministre dirige une réunion d’urgence depuis l’Afrique du Sud

Face aux dégâts particulièrement graves causés par les pluies et les inondations, tôt le 23 novembre, heure locale en Afrique du Sud (soit le même matin à Hanoï), le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, depuis l’Afrique du Sud, une réunion d’urgence en visioconférence avec les dirigeants des ministères, organismes et localités afin d’examiner la situation et les mesures urgentes de réponse aux intempéries au Centre.

>> Inondations : le trafic ferroviaire Nord-Sud paralysé, de nouvelles annulations annoncées

>> Aide internationale au Vietnam pour son relèvement après les catastrophes naturelles

>> Solidarité : le Front de la Patrie soutient Lâm Dông, Khanh Hoà, Dak Lak et Gia Lai

La réunion a été organisée avec la participation des autorités des provinces de Khanh Hoa, Gia Lai, Dak Lak, Lâm Dông, Tây Ninh et le Commandement de la défense civile de la Région militaire 5.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, depuis le 16 novembre, de fortes pluies et inondations ont touché Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông, dont des crues dépassant les niveaux historiques à Dak Lak et Khanh Hoa. Depuis le 21 novembre, les pluies ont diminué et le niveau des rivières est redescendu au seuil d’alerte 1.

Photo : VNA/CVN

Les pluies et inondations ont causé des dégâts extrêmement graves, faisant 102 morts et disparus, endommageant 1.154 maisons, inondant jusqu’à 186.000 habitations au pic des crues ; plus de 80.000 ha de riz et cultures maraîchères ont été détruits ; 3,2 millions de bêtes et volailles ont péri ou été emportées ; 24 points sur les routes nationales ont été érodés ou bloqués ; et le trafic ferroviaire a été suspendu dans les provinces de Dak Lak et Khanh Hoa...

Les pertes matérielles initialement estimées s’élèvent à 9.035 milliards de dôngs (dont Quang Ngai : 650 milliards, Gia Lai : 1.000 milliards, Dak Lak : 5.330 milliards, Khanh Hoa : 1.000 milliards et Lâm Dông : 1.055 milliards).

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la situation des pluies et des inondations, ainsi que les travaux de réparation des dégâts causés par celles-ci, avaient fait l’objet d’un suivi étroit du Bureau politique et du Secrétaire général du Parti, qui avaient dépêché des membres du Bureau politique dans les localités touchées pour diriger, encourager et superviser les efforts de redressement.

Cependant, la situation reste extrêmement complexe ; la population subit des pertes très lourdes en vies humaines et en biens. C’est pourquoi le Premier ministre a convoqué cette réunion afin de mettre à jour la situation, ainsi que la mise en œuvre des tâches et solutions de prévention et de réponse, conformément aux instructions du Bureau politique, du gouvernement et du Premier ministre.

Le 21 novembre 2025, le Bureau politique a publié l’avis N° 99-TB/TW concernant les directives sur les travaux de réparation des dégâts causés par les pluies et les inondations au Centre.

Photo : VNA/CVN

Le 22 novembre 2025, conformément aux missions assignées par le Bureau politique, quatre délégations de dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement ont poursuivi leurs déplacements dans les localités : le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, à Khanh Hoa, le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoa Binh, à Dak Lak, le ministre de la Défense, Phan Van Giang, à Gia Lai, et la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài, à Lâm Dông.

Le 21 novembre 2025, le vice-Premier ministre permanent a signé une décision accordant une aide d’urgence de 700 milliards de dôngs aux quatre provinces de Khanh Hoa, Lâm Dông, Gia Lai et Dak Lak (Khanh Hoa : 200 milliards ; Lâm Dông : 200 milliards ; Gia Lai : 150 milliards ; Dak Lak : 150 milliards).

Le ministère de la Défense a mobilisé 44.668 militaires et 2.231 moyens techniques ; transporté et distribué 86,5 tonnes de biens, vêtements civils, produits de traitement de l’eau et 3.000 cartons de nouilles ; et déployé trois hélicoptères pour larguer des secours à la population des zones inondées.

La Police a mobilisé 98.509 agents et 13.566 véhicules pour assurer la sécurité et participer aux efforts de réponse et de réparation des dégâts.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a mobilisé des organisations internationales pour fournir des denrées alimentaires, notamment saucisses, biscuits, lait et eau potable, pour soutenir les populations touchées à Gia Lai et Dak Lak ; il a également fourni 1.500 cartons de nouilles à Dak Lak.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Finances a distribué 4.000 tonnes de riz aux provinces de Gia Lai et Khanh Hoa (2.000 tonnes chacune).

Le ministère de la Santé a mobilisé et distribué 6 tonnes de produits chimiques et 150.000 comprimés de purification d’eau, ainsi que 3.000 trousses médicales familiales essentielles.

Le ministère de la Construction a dirigé les travaux de réparation et de réouverture de la route nationale 1 ; il reste actuellement 13 points de glissement de terrain sur les routes nationales qui sont en cours de traitement.

Le secteur de l’électricité a rétabli l’alimentation pour plus de 920.000 clients ; 258.000 clients restent en cours de rétablissement.

Dans le secteur des télécommunications, les opérateurs ont appliqué le roaming depuis le 19 novembre 2025 dans les provinces de Dak Lak, Gia Lai et Khanh Hoa afin d’assurer la continuité des communications.

Le 22 novembre, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a attribué 80 milliards de dôngs pour soutenir quatre provinces (20 milliards chacune) dans les travaux de réparation des dégâts causés par les inondations.

Les ministères, services et localités ont strictement appliqué les instructions du Premier ministre, du vice-Premier ministre et du Comité national de pilotage de la défense civile ; ils ont procédé à l’évacuation de 38.381 foyers, soit 119.938 personnes, et ont fourni des denrées alimentaires et produits essentiels aux populations sinistrées. De nombreuses organisations, individus et bienfaiteurs ont organisé des opérations de secours.

Photo : VNA/CVN

Les ministères, services et localités poursuivent la recherche des personnes disparues, les soins aux blessés, les visites et le soutien aux familles touchées, en particulier celles ayant perdu des proches ou dont les maisons ont été détruites ; fournissent nourriture, eau potable et biens essentiels ; distribuent du riz (Gia Lai et Dak Lak demandent chacune 2.000 tonnes supplémentaires), veillant à ce qu’aucune personne ne manque de nourriture, d’eau ou ne souffre du froid tant que les activités de production ne sont pas encore rétablies.

Parallèlement, des solutions sont mises en œuvre pour fournir des abris temporaires, réparer et assainir les maisons endommagées ; reloger les familles dont les maisons ont été détruites ; mobiliser les forces pour l’assainissement environnemental et la prévention des épidémies après les crues ; rétablir les infrastructures et services essentiels comme l’électricité, les télécommunications, les transports, l’éducation et la santé ; soutenir la reprise de la production ; appliquer les politiques de réduction ou d’exonération des taxes, charges et loyers fonciers ; accélérer le paiement des assurances. Sont également mises en œuvre des solutions de soutien comme la restructuration des dettes, la réduction des intérêts, et l’offre de crédits préférentiels pour les zones sinistrées, tout en mobilisant des ressources sociales et internationales pour une aide urgente et efficace.

VNA/CVN