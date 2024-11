Vols annulés à Bali à cause d'une éruption volcanique

Plusieurs compagnies aériennes asiatiques et australiennes ont annulé mercredi 13 novembre des vols à destination et en provenance de l'île touristique de Bali, en Indonésie, en raison de l'éruption d'un volcan dans un archipel voisin.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au moins 16 liaisons internationales sont affectées et les vols en provenance de Singapour, de Hong Kong (Chine), du Qatar, d'Inde, d'Australie, de Malaisie, de Shanghai-Pudong (Chine) et d'Incheon (République de Corée) ont tous été retardés ou cloués au sol, a déclaré Ahmad Syaugi Shahab, le directeur général de l'aéroport international de Bali dans un communiqué.

Il a indiqué que 26 vols intérieurs et 64 vols internationaux avaient été affectés au total par les récentes éruptions jusqu'à mercredi après-midi, sans préciser les itinéraires.

"En raison de l'impact de cet événement naturel sur les opérations aériennes, les compagnies aériennes offrent aux passagers concernés la possibilité de se faire rembourser, de reprogrammer leur vol ou de changer d'itinéraire", a-t-il ajouté.

Les compagnies australiennes Qantas, Virgin Australia et Jetstar, ainsi que Malaysia Airlines, AirAsia et Indigo (Malaisie), Cathay Pacific (Hong Kong), Scoot (Singapour) et Indigo (Inde) ont toutes annulé plusieurs ou la totalité de leurs vols, selon un journaliste de l'AFP à l'aéroport de Bali.

"Je vais dormir ici (dans l'aéroport) plutôt que retourner à Java", en Indonésie, a déclaré Samsudin, salarié d'une clinique vétérinaire et âgé de 52 ans, qui avait une escale à Bali pour se rendre en Malaisie.

"Je vais attendre ici jusqu'à demain", a ajouté le voyageur qui a racheté un billet après avoir été remboursé par AirAsia.

Neuf morts et 31 blessés

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces perturbations sont dues à l'éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki, sur l'île de Flores, à environ 800 km à l'est de Bali, qui a provoqué mardi 12 novembre une colonne de cendres et de fumée de 9 km de haut.

Ce volcan de 1.703 mètres d'altitude est entré en éruption plusieurs fois ces derniers jours, faisant neuf morts, 31 blessés et obligeant 11.000 personnes à évacuer, selon les autorités indonésiennes.

"En raison des cendres volcaniques causées par l'éruption du mont Lewotobi en Indonésie, il est actuellement dangereux d'opérer des vols à destination et en provenance de Bali", a expliqué la compagnie Jetstar, qui a interrompu tous ses vols à destination et en provenance de Bali jusqu'à jeudi midi, dans un avis aux voyageurs.

Les éruptions volcaniques constituent un danger pour les avions en vol, les cendres pouvant endommager les moteurs et rayer le pare-brise du cockpit jusqu'à rendre impossible de voir à travers.

Le responsable du tourisme de Bali, Tjok Bagus Pemayun, a cherché à rassurer et a appelé mercredi au calme après les annulations, affirmant que l'île était "très sûre" car le volcan est très éloigné.

"L'activité touristique de Bali se poursuit normalement", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mais les compagnies aériennes ont déclaré que la situation était trop dangereuse pour que leurs avions restent dans le ciel.

L'exploitant de l'aéroport, PT Angkasa Pura Indonesia, a indiqué mercredi 13 novembre avoir effectué des tests dans son espace aérien et ne pas avoir détecté de cendres, ajoutant que les conditions d'exploitation étaient "normales".

Mais l'aéroport de Labuan Bajo, haut lieu touristique de l'île de Flores, est fermé mercredi jusqu'à 20h00 locales (12h00 GMT) en raison des cendres volcaniques du Lewotobi, selon sa page Instagram.

AFP/VNA/CVN