Inde : 18 morts dans l'accident d'un bus contre un camion-citerne à lait

Au moins 18 personnes ont été tuées et 19 autres blessées mercredi 10 juillet après qu'un bus à deux étages les transportant a percuté un camion-citerne à lait dans l'État de l'Uttar Pradesh, dans le Nord de l'Inde, a annoncé la police.

Photo : ANI/VNA/CVN

L'accident s'est produit sur la voie express Lucknow-Agra près du village de Gadha dans le district d'Unnao, à environ 68 km à l'ouest de Lucknow, la capitale de l'Uttar Pradesh. Selon la police, l'autobus en provenance de Sitamarhi (Bihar) et à destination de Delhi a percuté le conteneur de lait par l'arrière.

"Aujourd'hui, vers 5h15 du matin (heure locale), un bus privé en provenance de Motihari-Bihar est entré en collision avec un camion-citerne à lait sur la route nationale. Dix-huit personnes ont perdu la vie et environ 19 autres ont été blessées dans l'accident", a déclaré aux médias Gaurang Rathi, magistrat du district d'Unnao. "Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le bus était en excès de vitesse".

M. Rathi a indiqué que les blessés étaient soignés dans le centre de santé le plus proche, avant d'être transférés à l'hôpital du district. Immédiatement après l'accident, les habitants ont informé la police, qui a ensuite dépêché sur place des équipes de secours et des ambulances pour transporter les blessés à l'hôpital.

"Lorsque nous sommes arrivés sur place, des habitants aidaient les blessés à sortir du bus endommagé", a déclaré un responsable de la police. "Le bus endommagé et le camion-citerne à lait ont été retirés de la route à l'aide d'une grue".

Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a exprimé son angoisse face à l'accident et a demandé aux autorités de veiller à ce que les blessés soient correctement soignés. La police a enregistré un dossier et ordonné une enquête pour déterminer la cause de l'accident.

Les accidents de la route mortels sont fréquents en Inde, souvent dus à une surcharge, au mauvais état des routes et à une conduite imprudente. Selon les autorités, environ 150.000 personnes sont tuées chaque année dans un demi-million d'accidents de la route en Inde.

Xinhua/VNA/CVN