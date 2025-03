Hanoï : hommage au héros national cubain José Martí Pérez

Photo : VNA/CVN

José Martí, né le 28 janvier 1853 à La Havane, était un éminent penseur et figure culturelle, ainsi qu'un révolutionnaire inflexible qui a contribué de manière significative à l'indépendance nationale de Cuba à la fin du XIXe siècle. Il a été le premier Cubain à jeter les bases de la fraternité entre les peuples vietnamien et cubain.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président de la CGTV, Huynh Thanh Xuân, a déclaré que Cuba était le premier pays de l'hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (le 2 décembre 1960).

Enracinées dans les nobles sentiments du héros José Martí, de l'ancien président cubain Fidel Castro et de l'ancien Président vietnamien Hô Chi Minh, les 65 ans d'amitié inébranlable et de solidarité durable entre les deux pays ont été nourris sans relâche par le Parti, l'État et le peuple des deux nations. Ce lien solide s'est continuellement renforcé et épanoui dans tous les domaines, servant les intérêts des deux peuples et contribuant à la paix et au progrès mondiaux.

Huynh Thanh Xuân a réaffirmé une fois de plus la position constante et inébranlable de la VGCL pour renforcer et approfondir davantage l'amitié exemplaire, la solidarité traditionnelle et le lien loyal entre les travailleurs et les syndicats du Vietnam et de Cuba.

Isdalis Rodriguez Rodriguez, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba, deuxième secrétaire du CTC, a estimé que l'organisation conjointe de l'événement commémoratif était une activité extrêmement significative pour célébrer " l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba " et vers le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

VNA/CVN