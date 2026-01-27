Vietnam - Azerbaïdjan : un partenariat stratégique fondé sur une amitié historique

L’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan, dont les fondements ont été posés par le Président Hô Chi Minh dans les années 1950, entre dans une nouvelle phase de développement marquée, notamment suite à l’élévation officielle de leurs relations au rang de partenariat stratégique.

Photo : VNA

Dans un récent entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, a dressé un bilan complet des relations bilatérales, des progrès notables récents et des perspectives de coopération à venir.

Selon le diplomate, la visite en Azerbaïdjan du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en 2025, revêtait une importance historique exceptionnelle. C’était la première fois dans l’histoire moderne que l’Azerbaïdjan accueillait un secrétaire général du PCV, créant ainsi une forte impulsion politique pour le développement des relations bilatérales de manière plus approfondie et substantielle.

Lors des entretiens entre le secrétaire général Tô Lâm et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, les deux parties ont convenu d'élever leurs relations au rang de partenariat stratégique, une décision témoignant d'une vision à long terme et d'une grande confiance politique entre les deux pays.

L'ambassadeur a noté qu'immédiatement après ce tournant historique, les relations Vietnam - Azerbaïdjan ont connu une forte intensification des échanges de haut niveau. En quelques mois seulement, le Vietnam a reçu neuf visites importantes de la part de personnalités azerbaïdjanaises, dont, pour la première fois, celles du ministre de la Défense, du président de la Cour suprême et du procureur général. Ces visites ont été accompagnées d'une visite officielle de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, ainsi que de déplacements de ministres et de responsables d'agences clés visant à promouvoir la coopération bilatérale et les projets d'investissement.

Parallèlement, de nombreuses délégations d'organismes d'État et d'organisations sociales vietnamiennes se sont rendues en Azerbaïdjan, contribuant à une meilleure compréhension mutuelle et à l'élargissement des canaux de coopération pratique.Outre la coopération politique et diplomatique, les échanges culturels et entre les peuples ont également été encouragés.

Shovgi Kamal Oglu Mehdizade a déclaré que, bien que le Vietnam n'ait pas encore ouvert d'ambassade à Bakou, l'Azerbaïdjan organise chaque année en juillet, pour la troisième année consécutive, le programme "Journées du Vietnam" afin de commémorer la visite du Président Hô Chi Minh en Azerbaïdjan en 1959. Il convient de noter que, dans un contexte de forte croissance des relations bilatérales, l'édition 2025 des festivités a été un événement d'envergure et de grande qualité, attirant un grand nombre de Bakounais et de visiteurs internationaux. Au programme : concerts, défilés d'ao dài (robe traditionnelle vietnamienne) et spectacles en plein air d'artistes vietnamiens.

Développer les relations bilatérales

Pour 2026, le diplomate s'est dit confiant quant au dynamisme des relations bilatérales, avec davantage de visites de haut niveau, d'activités conjointes et d'expositions organisées en coopération.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le tourisme a été identifié comme un moteur essentiel de la coopération économique bilatérale pour la période à venir. Évoquant un moment historique, il a souligné que grâce à une étroite collaboration entre experts azerbaïdjanais et vietnamiens, le Vietnam avait réussi à extraire son premier gisement de pétrole en 1986.

Souvenant sur les liens profonds unissant les deux pays, l'ambassadeur a déclaré que l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique était une étape inévitable. Il a ajouté que la tâche actuelle des deux parties est de continuer à préserver et à développer cette relation et d'approfondir la coopération de manière durable et efficace sur le long terme.

Concernant la coopération économique, il a reconnu en toute franchise que le commerce bilatéral et le tourisme restent en deçà du potentiel des deux pays. Il estime cependant que l'année 2026 sera particulièrement importante, car les décisions stratégiques approuvées par les dirigeants des deux pays sont mises en œuvre de manière coordonnée et cohérente, ce qui envoie des signaux positifs pour les relations économiques.

Par le passé, la distance géographique et les difficultés logistiques constituaient un obstacle majeur. Pour y remédier, l'Azerbaïdjan a mis en œuvre des solutions concrètes, notamment le lancement ce mois-ci de vols cargo directs entre Hanoï et Bakou par Silk Way West Airlines. Cette liaison devrait faciliter les échanges commerciaux et les activités d'import-export.

Par ailleurs, les deux parties souhaitent renforcer leur collaboration dans le cadre de la Route internationale de transport transcaspienne, également connue sous le nom de Corridor central, qui relie la Chine, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et l'Europe et est considérée comme l'une des voies de transport les plus stables et efficaces entre l'Asie et l'Europe.

Une autre avancée importante est la création du Conseil d'affaires Azerbaïdjan-Vietnam, qui réunit l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA) d'Azerbaïdjan et l'Association nationale des entrepreneurs du Vietnam. Suite à sa première réunion à Hanoï, des entreprises des deux pays ont entamé une coopération concrète, exportant plusieurs produits vietnamiens vers l'Azerbaïdjan et envisageant l'importation de produits azerbaïdjanais au Vietnam.

Concernant les perspectives de coopération dans le cadre du partenariat stratégique, l'ambassadeur a déclaré que l'éducation et la culture demeurent des domaines de coopération traditionnels, porteurs d'une importance historique. Les deux parties intensifieront leurs projets éducatifs, musicaux et artistiques, tout en approfondissant leur collaboration dans l'industrie cinématographique.

La coopération en matière de défense, a-t-il poursuivi, repose également sur des fondements historiques solides et recèle un fort potentiel, les deux pays accordant une grande importance au renforcement de l'autonomie et à la garantie de la sécurité. Parallèlement, des secteurs économiques tels que les énergies renouvelables, la logistique et la production industrielle ont été identifiés comme de nouveaux axes de coopération, en phase avec les enjeux du développement durable.

Shovgi Kamal Oglu Mehdizade a également salué les remarquables performances socio-économiques du Vietnam en 2025, les qualifiant de fruits évidents de réformes fortes et efficaces.

Il s'est dit convaincu que le partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan continuera de se développer solidement, contribuant concrètement à la paix, à la stabilité et à la prospérité des deux pays. Il a également présenté ses meilleurs vœux au peuple vietnamien à l'occasion du Nouvel An lunaire.

VNA/CVN