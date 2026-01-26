Renforcement des relations Vietnam - Azerbaïdjan à travers la diplomatie

Le 26 janvier, à Hanoï, Nguyên Minh Vu, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-ministre permanent des Affaires étrangères, a reçu une délégation du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, conduite par Tahir Budagov, vice-président et chef du Bureau du Comité central du Parti, en visite de travail au Vietnam du 25 au 31 janvier 2026.

Se félicitant de revenir au Vietnam juste après le succès du XIVᵉ Congrès national du PCV, Tahir Budagov a informé le vice-ministre permanent des résultats de la coordination entre les organes compétents des deux Partis et des deux pays lors de ces derniers temps, ainsi que des programmes et plans de coopération à venir visant à mettre en œuvre efficacement les engagements et accords conclus entre les dirigeants des deux Partis et des deux États lors de la visite en Azerbaïdjan du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, en mai 2025.

Le vice-président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son soutien constant et pour le rôle efficace joué dans la coordination et la promotion des relations bilatérales, se disant convaincu que la coopération Vietnam - Azerbaïdjan continuerait de se développer fortement dans tous les domaines.

De son côté, le vice-ministre permanent vietnamien a souligné que, dans l’immédiat, les deux parties devaient intensifier leur coordination pour préparer avec soin les échanges de délégations, les contacts de haut niveau ainsi que les événements et activités d’échanges culturels et artistiques prévus en 2026, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, et de créer une base solide pour le développement de la coopération dans d’autres domaines.

