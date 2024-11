Inauguration de la route menant à la borne frontière n°962 à Lang Son

Photo : VNA/CVN

Ce projet est une activité importante pour marquer le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2024) et le 35e anniversaire de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre 1989-2024).

La route, qui mesure 1.900 m de long et 1,2 m de large, se trouve dans la zone frontalière gérée par le poste frontière de Po Ma sous le commandement des gardes-frontières de Lang Son.

Les travaux ont commencé début mai de cette année avec les efforts de plus de 1.500 fonctionnaires et habitants du district de Tràng Dinh, ainsi que des officiers et soldats des gardes-frontières. Le projet a nécessité un investissement total de plus de 1,8 milliard de dôngs (70.800 USD) et a été mis en service six mois plus tard.

Lors de la cérémonie, le général de division Nguyên Anh Tuân, commissaire politique des gardes-frontières du Vietnam, a souligné que la construction de la route était une initiative concrète qui illustre la mobilisation efficace des ressources, la participation enthousiaste et la responsabilité de divers secteurs, organisations politiques et sociales et de la communauté.

Le colonel Trinh Huu Tang, commissaire politique du commandement des gardes-frontières de Lang Son, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, la province a réussi à collecter plus de 40 milliards de dôngs, des centaines de tonnes de matériaux et plus de 30.000 jours de travail pour construire 189 routes en béton menant aux bornes frontalières afin de garantir la sécurité lors des patrouilles.

VNA/CVN