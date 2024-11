Le PM lao exhorte la VNA à aider la KPL à l’ère numérique

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) devrait continuer à entretenir une relation étroite et efficace avec l’Agence de presse lao (KPL) et l’aider à suivre le développement des médias numériques actuels, a déclaré le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement lao a fait cette suggestion lors d’une réception à Vientiane le 20 novembre pour une délégation de la VNA conduite par sa directrice générale Vu Viêt Trang, qui effectue du 19 au 21 novembre une visite de travail au Laos.

La responsable a fait part au Premier ministre lao des relations de coopération traditionnelles et fidèles entre les deux agences de presse nationales du Vietnam et du Laos, à la fois pendant la lutte ardue passée et l’oeuvre actuelle d’édification et de développement nationaux.

La VNA et la KPL se sont toujours accompagnées et soutenues dans l’accomplissement des tâches d’information et de communication, affirmant leurs rôles d’agences de presse nationales dans chaque pays, a-t-elle déclaré.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, la VNA et la KPL mettent en œuvre efficacement l’accord de coopération professionnelle pour la période 2022-2025 dans les domaines de l’échange d’informations, du soutien professionnel et de l’équipement technique, du partage d’expériences professionnelles et de la coordination de la communication, en particulier lors d’événements importants et de jours fériés des deux pays, a-t-elle ajouté.

Relations de coopération traditionnelles

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a hautement apprécié la relation de coopération traditionnelle, efficace et pratique entre la VNA et la KPL, qui a contribué à consolider et à diffuser des informations sur la relation spéciale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Au nom du gouvernement lao, il a remercié la VNA pour son soutien et son assistance à la KPL dans tous les domaines, soulignant que cela démontrait clairement la relation étroite entre les deux agences de presse, contribuant à renforcer, à resserrer et à développer davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux partis et les deux États.

Le dirigeant lao a également noté que les deux agences doivent bien s’acquitter des tâches de la presse telles que la communication des politiques, la surveillance de la mise en œuvre des politiques et des directives du Parti et de l’État et la réfutation des fausses informations.

Photo : VNA/CVN

En particulier en 2025, il est nécessaire que les deux agences s’acquittent bien des tâches de diffusion d’informations sur les événements importants du Laos et du Vietnam ainsi que sur la grande amitié et la coopération spéciale entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Vu Viêt Trang a remercié le gouvernement lao et le Premier ministre pour leur attention et leurs conseils étroits sur les activités de communication. La VNA et la KPL continueront de s’efforcer et de se soutenir pour un développement mutuel à la mesure de la relation spéciale entre les deux pays, a-t-elle souligné.

Plus tôt dans la journée, la directrice générale de la VNA a rendu une visite de courtoisie au ministre lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme Suonsavan Viyaketh et à l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Minh Tâm, et s’est entretenu avec le directeur général de la KPL Vannasin Simmavong.

VNA/CVN