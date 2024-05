Une ligne ferroviaire relie la Chine, le Laos, la Thaïlande et la Malaisie

>> Le chantier de la ligne ferroviaire Lyon - Turin : une longue bataille

>> Plus de 2 millions de passagers sur la ligne à grande vitesse Jakarta-Bandung

Photo : Chinadaily/CVN

Le train, transportant 30 conteneurs d'écrans LCD et de véhicules à énergies nouvelles, emprunte la ligne ferroviaire Chine - Laos puis les réseaux ferroviaires du Laos et de la Thaïlande avant d'atteindre la Malaisie.

Il faut au train cinq jours pour arriver en Thaïlande et huit jours en Malaisie, ce qui réduit de moitié le temps de transport par rapport à la route maritime traditionnelle depuis la ville de Qinzhou, dans la région autonome chinoise du Guangxi Zhuang.

Les initiés ont déclaré que cette route ferroviaire élargirait encore la portée des services ferroviaires Laos - Chine, favorisant ainsi les liens économiques et commerciaux entre la Chine, le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Il contribuera également à accélérer le développement du réseau ferroviaire intérieur régional, apportant un nouveau soutien à l'interaction économique et à la croissance entre le Sichuan et l'Asie du Sud-Est.

Auparavant, la Chine et la Thaïlande avaient relié leurs réseaux ferroviaires via la ligne ferroviaire Laos - Chine, contribuant ainsi à réduire le temps de transport de la Thaïlande vers le Sud-Ouest de la Chine à un ou deux jours au lieu d'une semaine de transport maritime.

VNA/CVN