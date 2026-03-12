Hung Yên accélère la libération des terrains pour un projet de golf et d’urbanisme

La province de Hung Yên (Nord) intensifie actuellement les opérations de libération des terrains pour la mise en œuvre du projet de complexe urbain, touristique et écologique avec terrain de golf à Khoai Châu, dont l’investissement total dépasse 1,5 milliard de dollars.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire provincial, le projet s’étendra sur une superficie d’environ 888,5 ha, répartie entre les communes de Châu Ninh (673,08 ha), Khoai Chau (208,11 ha) et Chi Minh (7,31 ha). La première phase prévoit la récupération et la libération de 562,49 ha.

Le projet comprendra un terrain de golf VIP de 54 trous, des complexes hôteliers et de villégiature, des villas haut de gamme, ainsi qu’un ensemble urbain moderne doté d’infrastructures et d’équipements répondant aux normes internationales.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre le groupe Trump Organization et la société Hung Yên, filiale de la Société générale de développement urbain Kinh Bac. Il s’agit du premier projet portant la marque Trump au Vietnam, appelé à devenir l’un des projets emblématiques du delta du fleuve Rouge.

Selon Nguyên Duc Canh, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, ce projet figure parmi les projets clés de la province. Il bénéficie de l’approbation du Premier ministre pour la récupération des terrains par l’État et fait l’objet d’une attention particulière afin d’assurer le respect du calendrier de mise en œuvre.

À ce jour, les autorités locales ont notifié la récupération de 508,38 hectares, réalisé des enquêtes et relevés sur 501,5 ha et élaboré des plans d’indemnisation, de soutien et de réinstallation pour 438,1 ha. Les plans déjà approuvés couvrent 199 ha, tandis que les indemnisations ont été versées pour 83,2 ha.

VNA/CVN