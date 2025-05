Huit peintres présentent leurs œuvres lors d’une exposition à Hanoï

L'exposition "Những người bạn" (Les amis) a ouvert ses portes dans l'après-midi le 9 mai au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 Nguyễn Thái Học, Hanoï. Trần Đình Khương, Đoàn Thúy Hạnh, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Thị Ánh Mi, Đinh Ngọc Thắng, Trần Anh Huy et Trần Đình Long Vân, huit peintres venus des trois régions du Vietnam, ont présenté des œuvres qui reflètent l'esprit et le rythme de la vie contemporaine.

Photo : BTC/CVN

Trần Đình Khương (né en 1972) et Đoàn Thúy Hạnh (née en 1974) forment un couple dans la vie réelle et un duo artistique depuis longtemps. Tous deux créent sur le matériau traditionnel de la laque, avec une solide base technique et une grande maîtrise. Leur combinaison unique et subtile de la technique de la laque traditionnelle vietnamienne et du style de peinture moderne, pleine de créativité, a fait d'eux un duo d'artistes de laque contemporaine très apprécié, avec un style et une technique uniques qui expriment la beauté douce et bienveillante dans leurs œuvres.

Quant à Trần Đình Khương, il se concentre sur le thème des cá chép (carpe) et cá chọi (poisson combattant), utilisant la technique de la laque traditionnelle combinée à la méthode du "broder des fleurs et tisser des soies" pour créer des zones de couleur qui se fondent et s'écoulent, donnant une sensation de douceur et de raffinement. L'image du poisson dans ses peintures est non seulement un symbole culturel mais aussi un messager représentant la volonté et l'effort de dépasser ses propres limites, reflétant la profondeur de la conscience des Vietnamiens.

Photo : BTC/CVN

De son côté, Đoàn Thúy Hạnh choisit le thème des portraits d'enfants et des fleurs, utilisant la laque sur toile pour augmenter la capacité d'expression des couleurs vives et de la gamme de clarté et d'ombre dans ses peintures. Cette technique lui permet d'illustrer vivacement le monde de l'enfance et de la nature, apportant une sensation de paix et de pureté.

"Les œuvres de ce duo d'artistes illustrent l'harmonieux mélange entre technique traditionnelle et émotion personnelle, créant des tableaux chargés d'humanisme. Les peintures de Trần Đình Khương, avec leurs images de poissons rouges et de poissons combattants, ne sont pas seulement des symboles culturels mais véhiculent aussi un message de persévérance et d'effort. En revanche, les œuvres de Đoàn Thúy Hạnh, avec leurs portraits d'enfants et de fleurs, expriment la pureté, la sainteté et l'amour", a déclaré Cẩm Tú, une visiteuse.

L'artiste Nguyễn Ngọc Anh, originaire de Hanoï, est fidèle depuis de nombreuses années à son style de peinture réaliste représentant des scènes de murs anciens, de ruelles désertes, de vélos... qui éveillent des souvenirs d'enfance.

Pour lui, l'image du vélo contre un vieux mur ou dans une ruelle étroite est un thème qui nourrit sans fin son inspiration. Dans ses œuvres, des objets inanimés semblent être personnifiés. Discrètement à l'écart de la vie trépidante, ces objets "racontent" des choses simples, des souvenirs perdus au fil du temps. Ses tableaux dégagent une sensation de nostalgie, recréant de manière vivante, mais aussi empreinte de rêverie, l'atmosphère d'antan des vieilles rues, des maisons anciennes, des coins de rue de Hanoï imprégnés de mousse et de silence. Parfois, il capture des scènes statiques de la vie quotidienne, proches et familières, mais toujours avec une douce mélancolie.

Photos : BTC/CVN

Avec une palette de couleurs douces et discrètes, dominée par des tons de jaune terre, de gris-brun et de vert fané, parsemés de touches de blanc opaque, comme si la poussière du temps recouvrait tout, les couleurs dans les peintures de Nguyễn Ngọc Anh ne se confrontent pas violemment mais se fondent et se mélangent grâce à la technique de la peinture à l'huile en plusieurs couches. Il utilise la lumière de manière à mi-chemin entre le réel et le rêve, avec la lumière du soleil traversant la rue, inclinée, mettant en valeur la couleur du temps sur les murs de chaux et les toits de tuiles anciennes. Il n'y a pas de lumière directe, mais une lumière diffuse qui crée une sensation de douceur.

Avec une composition statique, utilisant un rapport d'or assez strict, la technique de l'huile en plusieurs couches crée une profondeur lumineuse extrêmement impressionnante, donnant au spectateur l'impression de regarder à travers les couches des souvenirs.

"On peut dire que les peintures de Nguyễn Ngọc Anh sont une symphonie des souvenirs du vieux Hanoï, racontée avec une technique de peinture à l'huile très subtile, imprégnée de poésie dans chaque coin de rue, chaque recoin de maison et chaque vieux vélo. Il n'est pas surprenant que ses œuvres soient très appréciées et présentes dans de nombreuses collections tant au Vietnam qu'à l'étranger", a affirmé Vũ Anh Quân, étudiant en 3e année à l’Université des beaux-arts du Vietnam.

Né à Hai Phong, le peintre Phạm Hoàng Anh (né en 1967) a étudié, vécu et travaille dans la ville de Huê (province de Thua Thiên Huê, au Centre). Ses œuvres, aux couleurs vives et dynamiques, réalisées avec une technique soignée utilisant le matériau moderne de l'acrylique, constituent une série sur les saisons : le printemps, l'été, l'automne... ainsi que les transitions entre ces saisons et des compositions temporelles abstraites sur fond de réalité impressionniste. Elles témoignent d'une énergie débordante et d'un sens esthétique marqué.

Photo : VNA/CVN

À travers ses créations, l'artiste transmet les émotions fraîches et optimistes du printemps, avec une palette de couleurs éclatantes qui résonnent avec l'âme, en harmonie avec la lumière vive de cette saison, la chaleur de l'été, la clarté rêveuse de l'automne et la mélancolie persistante de l'hiver. Phạm Hoàng Anh a intégré ces émotions dans ses œuvres de manière subtile, grâce à des couleurs éclatantes et expressives.

La peintre Nguyễn Thị Anh Mi, née en 1972 à Huê, est une figure remarquable dans le domaine de la peinture sur soie au Vietnam. Diplômée de l'Université des beaux-arts de Huê en 1992, elle a participé à de nombreuses expositions d'art plastique nationales, notamment des expositions nationales et une exposition de peinture sur soie à Hanoï en 2005.

Nguyễn Thị Anh Mi adopte un style de peinture moderne qui allie tradition et innovation. Elle privilégie la douceur, la légèreté et la subtilité dans chacune de ses œuvres, mettant en valeur la beauté féminine et profonde de l'être humain et de la nature. Avec sa série d'œuvres intitulée "Chim Giấy" (Oiseaux en papier), présentée lors de cette exposition, Nguyễn Thị Anh Mi utilise la technique traditionnelle de la peinture sur soie tout en y ajoutant des touches personnelles pour créer un style unique. Elle privilégie souvent des tons doux et harmonieux, créant de subtiles transitions de couleur et de profondeur dans ses compositions.

Photo : BTC/CVN

Son style se caractérise par une touche douce et fluide, avec une grande attention aux détails tout en conservant une liberté et une expressivité remarquables. L'image de l'oiseau en papier, récurrente dans sa série, symbolise la liberté et l'aspiration (l'oiseau en papier, bien que fait d'un matériau fragile, représente le rêve de voler haut, de s'élever au-delà des limites), l'enfance et les souvenirs (évoquant innocence et pureté), ainsi que la fragilité de la vie (le papier, matériau délicat, symbolise la vulnérabilité des émotions humaines).

Ses œuvres, bien que résolument modernes, conservent une touche féminine délicate, avec une palette de couleurs apaisante et lumineuse, créant une résonance philosophique douce sur la condition humaine.

Le peintre Trần Anh Huy est né en 1980 à Huê. Il a étudié les beaux-arts et l'architecture et vit à Hô Chi Minh-Ville. Si Huê lui a inculqué une nature douce et calme ainsi qu'un sens du détail, sa spécialisation en architecture, qui exige une réactivité face à l'époque et au rythme effervescent de la vie urbaine à Hô Chi Minh-Ville, l'a conduit à se tourner vers la peinture, adoptant un style impressionniste, dynamique et éclatant de couleurs.

Dans ses œuvres, qu'il s'agisse de paysages ou de scènes urbaines, qu'elles représentent le matin ou la nuit, sous le soleil ou la pluie, dans une brume épaisse ou sous un ciel clair baigné de lumière dorée, les créations de Huy se distinguent toujours par leur luminosité et leur énergie, capturant le rythme de la vie moderne. Utilisant des matériaux comme l'huile et l'acrylique, il laisse libre cours à sa créativité, avec une palette de couleurs vibrante et expressive, pleine de joie et de fraîcheur.

Photo : BTC/CVN

Ses œuvres, qu'elles dépeignent des paysages lointains ou des scènes urbaines, le matin ou sous les lumières scintillantes des lampes la nuit, reflètent un optimisme manifeste. Dans les œuvres présentées lors de cette exposition, "Trần Anh Huy a intégré la beauté méditative, ancienne et profondément humaniste des monuments culturels de la ville millénaire de Thăng Long, tels que Khuê Văn Các, la Pagode à un pilier (Chùa Một Cột) ou Ô Quan Chưởng, dans ses peintures. Ces monuments majestueux ont été habillés d'une beauté éclatante et lumineuse dans la palette impressionnante de l'artiste, offrant une nouvelle beauté, une nouvelle perspective sur ces sites culturels de la capitale dans l'art de Huy", confie Thuy Trang, une amatrice d’art.

Le peintre Đinh Ngọc Thắng, né en 1974 à Hô Chi Minh-Ville, présente une série d'œuvres sur le thème "La jeune fille et la beauté de la jeunesse", réalisées en peinture à l'huile avec une palette de couleurs éclatantes et une expressivité remarquable. Grâce à une technique de pinceau maîtrisée et à une manipulation délicate des matériaux, il parvient à créer des harmonies de couleurs vives, produisant un effet visuel profond et riche en émotions pour le spectateur. Cette série met en lumière son énergie créative débordante, son inspiration artistique profonde et sa maîtrise exceptionnelle de la peinture à l'huile.

Photo : BTC/CVN

L'image de la jeune fille constitue le sujet central de ses œuvres, non seulement en tant que représentation visuelle, mais également comme symbole émotionnel. Đinh Ngọc Thắng ne se contente pas de représenter une beauté descriptive ; il privilégie une approche intuitive et formelle, où chaque ligne, chaque couleur et chaque composition portent en elles le rythme du passage des saisons, notamment celui du printemps, symbole de renouveau fragile mais intense.

Le visage de la jeune fille, souvent simplifié, avec des traits détendus ou réduits à des formes esquissées, semble émerger comme un souvenir. Ses yeux à demi-clos, ses épaules délicates et sa posture légèrement inclinée évoquent une sensation de contemplation, de retrait, tout en révélant une émotion intérieure profonde. Ce style visuel, qui dépasse le simple portrait pour exprimer un état d'âme, fait de ses œuvres une réflexion sur la jeunesse et la beauté éphémère.

Plus qu'une représentation d'une personne spécifique, les tableaux de Đinh Ngọc Thắng capturent un état d'esprit : celui d'une jeune fille silencieuse, sensible et prête à éclore, incarnant ainsi le printemps. Ce printemps n'est pas seulement une saison, mais un moment intemporel, une métaphore de l'éveil spirituel et de la sensibilité.

Parmi les participants à cette exposition figure également le jeune artiste Trần Đình Long Vân, originaire de Hanoï. Né en 2000, il a obtenu son diplôme de maîtrise en art à l’Institut d’art, de design et de technologie de Dún Laoghaire (IADT) en Irlande et poursuit actuellement un master, spécialisé dans les études de la coopération artistique, dans le même établissement.

Vân est un artiste multimédia talentueux, profondément passionné par les liens humains - un thème central de son œuvre. Il utilise divers matériaux tels que l’aquarelle, la peinture à l’huile et la laque pour créer des images uniques, témoignant de sa compréhension fine des propriétés et des atouts spécifiques de chaque médium.

Photo : BTC/CVN

Le fait de vivre entre le Vietnam et l’Irlande a façonné chez Trần Đình Long Vân une base culturelle singulière, clairement reflétée dans son art. Ses œuvres métaphorisent son expérience intérieure d’adaptation à une nouvelle culture et son désir de connexion et d’harmonie avec autrui. À travers un enchevêtrement de couleurs vives, il crée des images abstraites, diverses mais liées entre elles, suscitant la réflexion.

Vân considère que chaque individu possède une identité propre - une idée qu’il exprime par une palette de couleurs harmonieuses. Il cherche à traduire les nuances subtiles de la personnalité humaine, afin de préserver et de valoriser les instants précieux de coexistence, uniques et non reproductibles.

Les amis, mais aussi des collègues, marchent côte à côte dans l’harmonie de la création artistique, portés par une aspiration commune. Chacun des huit artistes incarne une voix unique de la peinture contemporaine. Chacun pense, regarde, ressent et peint différemment, traçant pour lui-même un chemin singulier au milieu des virages imprévisibles de la vie moderne vietnamienne, si éloignée du passé.

"À travers des styles variés, de la laque traditionnelle au réalisme poétique, de la soie délicate à l’acrylique éclatant, ces artistes nous offrent une riche fresque de visions personnelles, où se mêlent mémoire, identité, humanité et lumière. Ils créent des ondes, douces mais déterminées, capables de déplacer les lignes de notre regard, de bousculer les esthétiques établies et d’éveiller en nous une sensibilité nouvelle", a affirmé le peintre Lương Xuân Đoàn, président de l’Association des beaux-arts du Vietnam.

Les portes se refermeront le 13 mai. Entrée libre.

Phuong Mai/CVN