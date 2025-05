La course de pirogues d’An Châu s’offre un aller simple pour la gloire

Le Comité populaire du district de Son Dông, province de Bac Giang (Nord), a organisé mercredi 7 mai une cérémonie pour recevoir la décision du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme portant inscription de la fête de course de pirogues d’An Châu au patrimoine culturel immatériel national.

Organisée chaque année le 10e jour du 4e mois lunaire (soit le 7 mai de 2025), la fête de course de pirogues d’An Châu est une tradition ancestrale de la population locale d’An Châu, Son Dông, Bac Giang, remontant au XVe siècle.

Au-delà de sa signification spirituelle, cette fête reconstitue également l’entraînement des troupes amphibies dans la région montagneuse, une tradition fièrement héritée de l’époque des Lê.

Elle constitue un témoignage historique illustrant la bravoure et l’esprit d’innovation du général Vi Duc Thang et de la population locale dans la formation des soldats aux techniques de traversée de rivières et de crues pour défendre la patrie contre les envahisseurs étrangers.

Après près de 600 ans d’histoire, la renommée du général Vi Duc Thang demeure vivace dans la mémoire des habitants de la région.

Selon les chroniques et la généalogie de la famille Vi à An Châu, le général Vi Duc Thang était originaire de la commune de Van Phan, canton de Van Phan, district de Dong Thanh, province de Diên Châu, dans l’ancienne région de Nghê An.

En 1407, lorsque les Ming envahirent le pays, il rejoignit Lê Loi dans l’insurrection de Lam Son. Après de nombreuses années à la tête des troupes pour repousser l’ennemi, il se distingua comme un général talentueux, contribuant significativement à la victoire contre les Ming.

En 1427, il fut anobli par le roi Le avec le titre de quân công (duc) et figura parmi les 18 fondateurs de la dynastie postérieure des Le, au XVe siècle. Par la suite, il fut envoyé gouverner la région frontalière du Nord, dans la vallée d’An Châu, où se situait alors la capitale régionale.

Là, il joua un rôle majeur en enseignant à la population les techniques agricoles et en organisant la défense militaire pour sécuriser les frontières.

D’après la généalogie, il est considéré comme l’ancêtre fondateur de la lignée Vi locale. Après sa mort, les habitants lui érigèrent un sanctuaire - le sanctuaire du Seigneur Vi - situé dans le hameau de Bich Tri, devenu par la suite le village de Che, aujourd’hui relevant de la commune de Vinh An.

Cette année, 18 équipes participent à la compétition, dont 16 venues de la ville d’An Châu et 2 de la commune de Vinh An, représentant environ 300 sportifs. Chaque pirogue comprend 10 membres : un barreur, un chef d’équipe et huit rameurs. Les concurrents s’affrontent sur une distance de 1.300 m.

Les éliminatoires se sont tenues les 26 et 27 avril ; les demi-finales le 30 avril ; et la finale a lieu le jour de l’ouverture officielle de la fête, soit le 7 mai (10e jour du 4e mois lunaire), sur le quai de Giang, rivière d’An Châu.

