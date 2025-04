Musée des beaux-arts du Vietnam

Exposition : voyage épique du peintre-soldat Huynh Phuong Dông

L'exposition thématique "Voyage de Huynh Phuong Dông" s’est ouverte vendredi 11 avril et se tiendra jusqu'au 2 mai au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï. Organisée par ledit musée, en partenariat avec l'Association des beaux-arts du Vietnam et la famille de l'artiste, elle présente 151 œuvres typiques de Huynh Phuong Dông, constituant la plus grande rétrospective jamais consacrée au peintre talentueux (1925-2015).