OPEP+ : la prochaine réunion ministérielle reportée au 5 décembre

"La 57e réunion du comité ministérielle conjoint de surveillance (JMMC) et la 38e réunion ministérielle OPEP et non- OPEP, initialement prévues pour le 1er décembre 2024, ont été reprogrammées pour le jeudi 5 décembre, car plusieurs ministres participeront au 45e sommet du Golfe à Koweit City", lit-on dans le communiqué publié jeudi 28 novembre sur le site-web de l'organisation. Les ministres de l'OPEP+ devront examiner, lors de leur réunion, la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme, afin de décider de la stratégie pour les mois à venir.

APS/VNA/CVN