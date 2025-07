Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infratructure de Huê

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement, accompagné du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et des responsables locaux, s’est rendu dans le parc de logements sociaux West Sky dans la zone urbaine Ecogarden, où il a offert des cadeaux à ses ménages.

Il a félicité la ville de Huê pour la mise en œuvre efficace des orientations du gouvernement et du Premier ministre en matière de développement du logement social.

À ce jour, la ville a achevé la construction de 700 à 1.200 logements sociaux, soit plus de 58% de son objectif pour 2025, et prévoit de construire 7.500 logements sociaux sur la période 2025-2030, permettant ainsi aux personnes en difficulté de logement d’accéder à la propriété, contribuant ainsi à la promotion d’une urbanisation durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la ville de Hué de continuer à promouvoir, à réserver des fonds fonciers, à mettre en place des politiques financières préférentielles et à mettre en place des dispositifs de crédit pour les investisseurs et les acquéreurs de logements sociaux, notamment ceux de moins de 35 ans.

Les projets de logements sociaux doivent être construits de manière à garantir des infrastructures adéquates et synchrones pour les transports, l’électricité, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les télécommunications, les soins de santé, l’éducation et les équipements culturels, etc., à des prix raisonnables. harmoniser les intérêts du peuple, des investisseurs et de l’État, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée, le chef du gouvernement a foulé le pont Nguyên Hoàng, qui enjambe la rivière des Parfums, dont il avait inspecté le chantier en avril 2024 lors d’une visite de travail à Huê.

Inauguré et ouvert à la circulation en mars 2025 à l’occasion du 50e anniversaire de la libération de Huê, ce pont en arc en acier à cinq travées, long de 380 m et large de 43 m, est le cinquième pont reliant les deux rives de la rivière des Parfums.

Équipé d’un système d’éclairage artistique moderne. Il dispose de six voies pour voitures, de deux voies pour motos et de bandes de sécurité dans chaque sens de circulation, ainsi que de voies piétonnes à différents niveaux de chaque côté.

Le chef du gouvernement s’est réjoui de la mise en œuvre effective de ses instructions sur ce chantier, et a demandé à la ville de Huê de continuer à exploiter efficacement la valeur de ce pont, ainsi que celle de la rivière des Parfums et de nouveaux espaces de développement au service de l’économie touristique et nocturne.

VNA/CVN