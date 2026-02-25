Tripadvisor

Huê figure parmi les 25 meilleures destinations de lune de miel au monde

Huê, ville du Centre du Vietnam, se classe sixième parmi les 25 meilleures destinations de lune de miel au monde selon les prix «Travelers’ Choice Best of the Best» de la plateforme de voyage en ligne Tripadvisor.

Le titre «Travelers’ Choice Best of the Best» récompense l’excellence dans le secteur du voyage. Il est décerné aux destinations ayant reçu un grand nombre d’avis et de commentaires exceptionnels de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois. Sur plus de 8 millions d’établissements référencés sur la plateforme, moins de 1% obtiennent cette distinction.

Selon Tripadvisor, Huê est construite le long de la rivière des Parfums, qui traverse l’ancienne capitale impériale de la dynastie des Nguyên de 1802 à 1945. Entourée de collines boisées, agrémentée de jardins luxuriants, ciselée par les canaux qui l’entourent, la ville abrite de nombreux sites historiques incontournables, notamment des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Parmi les visites, on peut citer la somptueuse Cité impériale, le pont Thanh Toan aux couleurs chatoyantes, les tombeaux royaux et la Cité pourpre interdite.

Joyau incontesté du Centre du Vietnam, l’ancienne cité impériale de Huê et ses fastueux tombeaux royaux disséminés dans la campagne alentour sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1993. Elle est célèbre pour la beauté de son architecture comme pour son cadre romantique naturel.

TripAdvisor suggère aux visiteurs d’explorer les attractions de la ville, notamment la Citadelle impériale richement ornée, le pont Thanh Toan aux toits de tuiles colorés, les tombeaux royaux et la Cité pourpre interdite (Tu Cam Thanh), la plus reculée, réservée au roi, à la reine et aux concubines.

Parmi les autres destinations figurant dans le top 25, on trouve Bali (Indonésie), l’île Maurice, les Maldives, Sainte-Lucie, Galle (Sri Lanka), Napa (États-Unis), Positano (Italie), Watamu (Kenya) et Antigua-et-Barbuda.

VNA/CVN