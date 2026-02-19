Têt 2026 : premier paquebot de croisière international à Huê

Le 19 février (soit le 3 e jour du Nouvel An lunaire), le paquebot international Adora Mediterranea a jeté l’ancre au port de Chân Mây, ville de Huê. Cet événement marque l’arrivée de la première croisière maritime internationale en cette Année du Cheval, lançant officiellement la saison touristique annuelle pour le Centre du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En provenance de Guangzhou (Chine), le navire transportait 2.613 passagers et 732 membres d’équipage. Dès l’accostage, les autorités compétentes, en coordination avec les entreprises de voyages et les services portuaires, ont déployé un dispositif d’accueil rigoureux et synchronisé. Les formalités d’immigration et de contrôle ont été menées avec célérité, dans le strict respect des normes de sécurité et de sûreté, afin de faciliter la descente à terre des visiteurs.

Au cours de la journée, plusieurs groupes de touristes ont opté pour des circuits de découverte axés sur le patrimoine culturel, la gastronomie et les villages d’artisanat traditionnel de la région du Centre, contribuant à dynamiser les activités touristiques locales en ce début d’année.

Selon Lê Chi Phai, vice-directeur général du port de Chân Mây, l’Adora Mediterranea accueille une clientèle à fort pouvoir d’achat. Bien que la durée d’escale soit relativement courte, la demande en services de haute qualité demeure élevée, favorisant ainsi le développement des secteurs des services, du transport et du commerce. La progression constante du nombre de croisières internationales ces dernières années témoigne de l’attractivité croissante du Centre du Vietnam sur la carte régionale du tourisme maritime.

Pour sa part, Ly Duc Nam, directeur de la société Khang Huy Holiday Vietnam Co., Ltd., a souligné que l’accueil de ce premier navire au début du printemps constitue un signal positif pour le tourisme de croisière en 2026. Comparativement à d’autres formes de tourisme, les passagers de croisières haut de gamme affichent un niveau de dépenses deux à trois fois supérieur, créant ainsi un levier de croissance significatif pour l’économie touristique locale dès les premiers mois de l’année.

Selon les statistiques, en 2025, le port de Chân Mây a enregistré 46 escales totalisant 131.515 passagers et membres d’équipage. En 2026, le nombre d’escales devrait quasiment doubler pour atteindre environ 88 navires, représentant près de 260.000 visiteurs et marins, confirmant les perspectives favorables du secteur des croisières dans la région.

Fort des résultats qui ont généré des recettes record dépassant les 1.000 billions de dôngs (38,06 milliards de dollars) en 2025, le secteur du tourisme vise désormais une nouvelle étape de croissance pour 2026. En plus des 25 millions de visiteurs étrangers attendus, le pays prévoit de servir 150 millions de touristes nationaux, une ambition qui devrait porter les revenus globaux de l’industrie à environ 1.125 billions de dôngs et confirmer la position stratégique du Vietnam sur la carte touristique internationale.

VNA/CVN