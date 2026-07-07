L'Université des sciences et technologies de Hanoï présente cinq propositions pour accélérer l’innovation

Construire un écosystème complet de l’innovation au sein même de l’université, développer un parc d’innovation aux standards internationaux et lever les principaux obstacles institutionnels et financiers : telles sont les propositions formulées par le P r -D r Lê Anh Tuân, directeur de l’Université des sciences et technologies de Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la Conférence nationale dressant le bilan d’un an et demi de la mise en œuvre de la Résolution 57 du Politburo sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, organisée le 1er juillet, le Pr. Dr. Lê Anh Tuân, directeur de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST), a présenté une intervention intitulée : "Solutions pour favoriser la création et le développement d’un écosystème d’innovation, valoriser le potentiel des enseignants-chercheurs ainsi que la créativité des étudiants".

Visant à devenir l’une des principales universités d’innovation et d’entrepreneuriat en Asie, la HUST procède actuellement à une restructuration en profondeur de ses activités de formation, de recherche scientifique et d’innovation, conformément aux Résolutions 57 et 71 du Politburo. L’établissement ambitionne de mettre en place un écosystème intégré reliant étroitement formation, recherche et valorisation des technologies.

Un écosystème d’innovation structuré en trois niveaux

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur de la HUST, cet écosystème repose sur trois piliers complémentaires.

Le premier est consacré à la production de connaissances et de technologies de base grâce aux instituts de recherche, centres et laboratoires d’excellence spécialisés dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l’Internet des objets (IoT), les énergies renouvelables, la mécatronique, la robotique, les matériaux avancés et le génie biomédical.

Le deuxième niveau favorise la coopération entre l’université et les entreprises à travers des laboratoires mixtes et des centres de prototypage, où chercheurs, ingénieurs et experts industriels travaillent ensemble pour répondre à des problématiques concrètes.

Le troisième niveau est consacré à la valorisation et à l’investissement. Deux structures jouent un rôle clé : BK-Holdings, qui assure le transfert des résultats de la recherche vers le marché, et BK-Fund, un fonds d’investissement créé par les anciens étudiants de l’université afin de soutenir les start-up technologiques dès leurs premières phases de développement. Selon le directeur de l’université, BK-Fund illustre une approche d’innovation ouverte dans laquelle les entreprises deviennent partenaires de la recherche dès la naissance des projets.

Photo : VNA/CVN

Afin de relier ces différentes composantes, la HUST construit actuellement un Espace interdisciplinaire d’innovation de 10.000 m² au sein de la bibliothèque Ta Quang Buu, inspiré du modèle Design Factory de l’Université Aalto (Finlande). Ce lieu réunira instituts de recherche interdisciplinaires, laboratoires collaboratifs, studios de création, espaces de coworking et entreprises partenaires.

Dans un premier temps, cette plateforme se concentrera sur quatre priorités nationales : la transformation numérique, la transition verte, l’économie de basse altitude et les villes intelligentes. À plus long terme, l’université ambitionne de créer d’ici 2035 un Parc de l’innovation, inspiré de Kendall Square du MIT, du Stanford Research Park et du Tsinghua Science Park.

Cinq propositions pour lever les freins au développement

Afin d’accélérer le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, M. Tuân a formulé cinq recommandations.

La première consiste à investir massivement dans l’industrie des matériaux, considérée par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, comme un secteur stratégique et fondamental pour le pays. Cela implique le développement d’infrastructures modernes, de laboratoires de pointe, de programmes de formation de haut niveau ainsi que de politiques attractives pour les talents.

Photo : VNA/CVN

La deuxième vise à simplifier davantage les procédures administratives grâce à un mécanisme de "guichet unique" ou de "voie verte", tout en accordant un financement direct aux grandes universités de recherche afin d’accélérer la mise en œuvre des projets scientifiques.

La troisième préconise l’adoption rapide de textes précisant les modalités d’évaluation de la propriété intellectuelle et de création d’entreprises issues des établissements d’enseignement supérieur, afin de faciliter la commercialisation des résultats de la recherche.

La quatrième recommande d’accélérer le fonctionnement effectif des fonds de développement scientifique et technologique ainsi que des fonds nationaux et locaux de capital-risque, en encourageant également la création de fonds dédiés au sein des universités et instituts de recherche grâce à des financements diversifiés, complétés par des contributions de l’État.

Photo : VNA/CVN

Enfin, la cinquième proposition appelle au lancement d’un programme national d’investissement dans des Innovation Parks implantés au sein des grandes universités capables de jouer un rôle moteur dans l’écosystème de l’innovation. Selon lui, ces infrastructures doivent être considérées comme des investissements stratégiques pour l’économie de la connaissance et bénéficier de mécanismes spécifiques en matière de foncier, de financement, d’infrastructures de recherche, de partenariats public-privé et d’attractivité pour les entreprises de R&D ainsi que les experts internationaux.

La Résolution 57 se traduit progressivement dans les faits grâce à la détermination de l’ensemble du système politique au cours des dix-huit derniers mois. Malgré des obstacles persistants, les résultats sont de plus en plus tangibles. Je suis convaincu que les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche, forts de leur potentiel scientifique et de leurs ressources humaines de qualité, peuvent devenir les principaux moteurs de la nouvelle ère de l’innovation au Vietnam, a conclu le Pr-Dr Lê Anh Tuân.

Mai Quynh/CVN