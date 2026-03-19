Hôi An et l’aéroport de Dà Nang distingués sur la scène internationale

Hôi An figure parmi les 51 plus belles destinations du monde en 2026, tandis que l’aéroport international de Dà Nang poursuit son ascension dans le classement Skytrax, renforçant l’attractivité touristique de la région.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Centre de promotion du tourisme de Dà Nang, Hôi An figure une nouvelle fois dans la liste des "51 plus belles destinations du monde en 2026" publiée par le magazine Time Out.

Cette distinction constitue une reconnaissance importante des valeurs paysagères et des expériences culturelles uniques de la destination, tout en confirmant un modèle de développement touristique durable, conciliant préservation du patrimoine et vie contemporaine.

Photo : VNA/CVN

Time Out souligne l’attrait de Hoi An à travers le charme singulier de sa vieille ville, marquée par ses façades jaunes chaleureuses et ses lanternes colorées, ainsi que l’harmonie entre patrimoine et vie locale. La gastronomie traditionnelle, les villages de métiers et les activités culturelles offrent aux visiteurs une expérience immersive, leur permettant de s’intégrer pleinement à la vie des habitants.

La diversité des espaces, allant de la vieille ville aux zones rurales, en passant par les paysages fluviaux et littoraux, propose un parcours riche et varié. Cette reconnaissance internationale contribue à renforcer la position de Hôi An sur des marchés clés tels que l’Europe, les États-Unis et l’Australie, tout en attirant une clientèle en quête d’expériences culturelles approfondies et de séjours prolongés. Dans un contexte où le tourisme mondial évolue du "voir" vers le "ressentir", cette distinction confirme l’attrait durable de Hôi An.

Parallèlement, l’aéroport international de Dà Nang confirme sa position en étant classé 75e dans le Top 100 des meilleurs aéroports du monde en 2026 par l’organisation Skytrax, gagnant neuf places par rapport à 2025 et figurant dans le Top 10 des meilleurs aéroports d’Asie. Il s’agit de la troisième année consécutive que l’aéroport figure dans ce classement.

Ce résultat reflète les efforts de modernisation et de rénovation complète du terminal passagers T1, notamment l’extension des salons d’affaires, l’amélioration des installations sanitaires, l’augmentation des sièges, le développement des espaces verts et la modernisation des systèmes de signalisation et d’information des vols.

L’aéroport a également renforcé la qualité de ses services grâce à des équipements modernes tels que le Wi-Fi haut débit, des bornes de recharge, de l’eau potable gratuite, des services d’emballage des bagages et une assistance dédiée aux passagers vulnérables. Par ailleurs, plusieurs solutions technologiques avancées ont été mises en œuvre, notamment le péage automatisé sans arrêt, les systèmes d’analyse des flux de passagers par intelligence artificielle, les chatbots IA et les systèmes automatisés de restitution des bacs de sécurité, contribuant à optimiser les opérations.

L’application de technologies biométriques et de l’automatisation permet de réduire le temps d’attente lors des procédures d’enregistrement, de contrôle de sécurité et d’embarquement, améliorant ainsi le confort des passagers. Le dispositif de "guichet d’information" installé au niveau du contrôle de sécurité apporte également un soutien direct aux voyageurs.

Grâce à ces améliorations synchronisées des infrastructures et des technologies, l’aéroport international de Dà Nang se rapproche de l’objectif d’obtenir la certification 4 étoiles de Skytrax, contribuant à renforcer l’image de la destination et à stimuler le développement touristique et économique de la région du Centre.

Ces distinctions internationales devraient aider Dà Nang à atteindre son objectif d’accueillir environ 19,1 millions de visiteurs en 2026, dont 7,86 millions de touristes internationaux, confirmant son statut parmi les principales destinations du pays en matière d’attractivité touristique.

VNA/CVN