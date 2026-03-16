Le Festival du tourisme de Hanoi 2026 foissonne d’innovations

Le Festival du tourisme de Hanoï 2026, placé sous le signe du tourisme vert et des expériences numériques, s’est achevé dimannche 15 mars au parc Thông Nhat après trois jours d’activités.

>> Entre spiritualité et patrimoine, Nghê An attire les foules

>> Dans les rues de Hanoï : 24 heures d’aventure avec seulement 24 livres sterling

>> Le Vietnam cherche à faire de la randonnée un pilier des destinations

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoi, Nguyên Trân Quang, a déclaré que l’événement avait créé une plateforme dynamique pour promouvoir les atouts culturels et touristiques uniques de la capitale.

Cette édition a également permis aux collectivités locales et aux professionnels du tourisme de présenter de nouveaux produits touristiques et de renforcer leur coopération en faveur d’un développement durable.Il a souligné que le festival avait marqué les esprits par ses innovations tant au niveau de l’organisation que de l’engagement des visiteurs.

Conçu comme un espace ouvert et respectueux de l’environnement, l’événement proposait une variété d’activités interactives telles que des démonstrations artisanales, des dégustations de thé, des présentations culinaires et des échanges culturels.Le festival comprenait près de 100 stands agencés comme un parcours à travers différents espaces thématiques.

L’espace "Mémoire" met en lumière les sites patrimoniaux, le Vieux Quartier, l’architecture, les villages de métiers traditionnels et la vie culturelle de Hanoi à travers des maquettes de destinations, des expositions de photographie et des présentations d’œuvres d’art.

L’espace "Connection" offrait aux entreprises du secteur une plateforme pour présenter leurs nouveaux circuits, leurs offres promotionnelles et leurs bons de réduction.L’espace "Technologie" propose des expériences de tourisme numérique modernes, notamment des applications de réalité virtuelle VR360, l’intelligence artificielle, des plateformes de voyage internationales en ligne et des robots d’accueil.

L’espace "Technologie" proposait des expériences de tourisme numérique modernes, notamment des applications de réalité virtuelle VR360, l’intelligence artificielle, des plateformes de voyage internationales en ligne et des robots d’accueil.

L’espace "Zone verte" présente l’écotourisme, le tourisme rural, les séjours de villégiature et les activités sportives de plein air dans des destinations phares autour de la capitale, telles que Ba Vi, Soc Son, My Duc, Dông Mo et l’ancien village de Duong Lâm.

Parallèlement, l’espace "Quintescence" célèbre le patrimoine artisanal et culinaire de Hanoi, avec des démonstrations de métiers traditionnels et des dégustations de spécialités locales telles que le thé au lotus, les granules de riz gluant du village de Vong, le pho de Hanoi, les raviolis en rouleau de Thanh Tri et les fruits confits de la rue Hàng Duong.

L’espace "Liaison des quatre directions" accueille des stands présentant les produits touristiques de plusieurs provinces et villes, dont Thai Nguyên, Bac Ninh, Tuyên Quang, Khanh Hoa et Gia Lai, contribuant ainsi à renforcer la connectivité touristique régionale et nationale.Le programme du festival comprend également diverses activités, comme une visite du village de poterie de Bat Tràng, un forum sur le développement du tourisme artisanal rural, une course promouvant le tourisme vert et des spectacles culturels et artistiques traditionnels.

De nombreuses activités culturelles et professionnelles étaient également au menu, dont des visites d’étude dans le village de poterie de Bat Tràng, des tables rondes consacrées au développement du tourisme dans les villages artisanaux, ainsi que des spectacles traditionnels, et la "Course pour le tourisme vert" destinée à sensibiliser le public à la protection de l’environnement.

VNA/CVN