Le Vietnam cherche à faire de la randonnée un pilier des destinations

Avec près des trois quarts de son territoire couverts de collines et de montagnes, un relief diversifié et des paysages naturels largement préservés, le Vietnam possède un fort potentiel pour développer un tourisme de nature, comme le trekking d’aventure, le trail et les expériences liées aux traditions culturelles locales.

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Bénéficiant d’une riche biodiversité et d’un vaste réseau de parcs nationaux et de réserves de biosphère, le pays attire de plus en plus l’attention des investisseurs nationaux et étrangers. Le développement du tourisme de randonnée est donc considéré comme un axe stratégique important pour la croissance durable du secteur touristique.

Photo : VNA/CVN

L’ambassade de la République tchèque au Vietnam a exprimé sa volonté de coopérer avec l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) afin de promouvoir une initiative visant à établir un système de balisage des sentiers.

Selon Jaroslav Zukerstein, ambassadeur adjoint et chargé d’affaires de l’ambassade de République tchèque, le tourisme de découverte de la nature, et notamment la randonnée en montagne, connaît un essor considérable à travers le monde. Cet engouement s’explique en grande partie par le réseau de sentiers balisés, établi de longue date en République tchèque et reconnu comme l’un des plus complets et réputés au monde.

Il a souligné que cette tendance touristique prend de l’ampleur en Asie, en particulier auprès des jeunes. Au Vietnam, de plus en plus de jeunes voyageurs privilégient les courts séjours de fin de semaine pour explorer les forêts, les montagnes et les écosystèmes locaux.

Cette initiative devrait contribuer au développement de l’écotourisme et du tourisme d’aventure au Vietnam. Outre la pose de panneaux de signalisation, des experts tchèques organiseront des formations à destination des gardes forestiers, des habitants et des étudiants bénévoles, afin de leur permettre d’assurer la maintenance du réseau de manière autonome, sans dépendre de spécialistes étrangers.

L’ambassade de la République tchèque au Vietnam a proposé le lancement d’un projet pilote dans une localité spécifique. À partir des résultats du suivi et de l’évaluation, un modèle pourrait ensuite être élaboré pour une diffusion plus large.

Des experts du tourisme tchèques devraient se rendre au Vietnam dans le courant du mois pour présenter les normes techniques, les exigences de sécurité et l’importance des réseaux de sentiers.

Nguyên Thi Hoa Mai, directrice adjointe de la VNAT, a déclaré que cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de développement du tourisme durable. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de garantir le respect de la réglementation forestière et des directives relatives à la protection des forêts.

Actuellement, le développement du tourisme de randonnée au Vietnam reste limité par l’absence de planification claire des itinéraires, de normes unifiées et d’infrastructures adéquates telles que des aires de repos, des postes de secours et du matériel de sécurité

Actuellement, l’offre de tourisme de randonnée au Vietnam souffre d’un manque de planification claire des itinéraires, de normes unifiées et d’infrastructures adéquates telles que des aires de repos, des postes de secours et du matériel de sécurité.

Un projet pilote, associé à une étroite collaboration entre les autorités du tourisme et des forêts, les parcs nationaux et les collectivités locales, pourrait contribuer à améliorer la qualité des services et à créer de nouvelles opportunités d’écotourisme à l’échelle nationale.

VNA/CVN