Tourisme vietnamien

Face aux tensions au Moyen-Orient, les voyagistes renforcent leurs dispositifs de sécurité

Alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient perturbent le transport aérien et renchérissent les coûts d’exploitation, les entreprises touristiques vietnamiennes renforcent leurs mécanismes de veille, adaptent leurs itinéraires et diversifient leurs marchés afin de préserver la dynamique de croissance d’un secteur devenu stratégique pour l’économie nationale.

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Photo : Quynh Anh/VNA/CVN

Le tourisme vietnamien s’est fixé l’objectif d’un nouveau bond en avant, avec des recettes totales estimées à environ 1.125 billions de dôngs d’ici 2026. À lui seul, Hô Chi Minh-Ville tire près d’un tiers de son produit régional brut (GRDP) de cette activité, avec une ambition de 330.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires pour l’année en cours.

Face à ce poids économique considérable, les entreprises du secteur redoublent de vigilance dans un contexte marqué par les tensions persistantes au Moyen-Orient et les fluctuations internationales.

Veille permanente et plans d’urgence face à la hausse des coûts

Interrogée par Tuổi Trẻ Online, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du conseil des membres du groupe Saigontourist, explique que, face à l’évolution complexe de certaines régions du monde, l’entreprise actualise en permanence ses informations auprès du ministère des Affaires étrangères, des autorités touristiques, de ses partenaires internationaux et des compagnies aériennes afin d’évaluer l’impact potentiel sur chaque destination.

Dans les zones présentant des risques d’instabilité, les itinéraires peuvent être ajustés, certaines destinations remplacées ou redirigées vers des circuits alternatifs. Les programmes de voyage sont ainsi conçus de manière flexible afin de garantir à la fois la qualité de l’expérience et la sécurité des voyageurs.

Dans ce contexte, l’entreprise maintient également un système de suivi des groupes de touristes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en coordination étroite avec les partenaires locaux, les compagnies aériennes et les autorités compétentes, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’imprévu. Tous les voyageurs bénéficient d’une assurance complète et reçoivent des informations transparentes sur les dispositifs d’assistance disponibles.

Les turbulences récentes ont par ailleurs conduit certaines compagnies aériennes à modifier leurs trajectoires de vol, entraînant une hausse des coûts de carburant et d’exploitation. Cette évolution se répercute directement sur le prix des circuits touristiques.

Pour en limiter l’impact, les entreprises intensifient leur coopération avec les transporteurs aériens et leurs partenaires logistiques afin d’optimiser les itinéraires, tout en ajustant la structure de leurs produits touristiques. L’objectif est de combiner plusieurs destinations et de maintenir des tarifs raisonnables pour les voyageurs.

"La responsabilité des entreprises touristiques est de toujours préparer des solutions flexibles afin de garantir des voyages sûrs et fluides pour leurs clients. Les fluctuations des coûts constituent certes un défi, mais elles stimulent aussi l’innovation, l’optimisation opérationnelle et l’amélioration de l’expérience touristique", souligne Nguyên Thi Anh Hoa.

Faire du tourisme un levier économique dans un monde instable

Le Vietnam ambitionne de faire du tourisme l’un de ses secteurs économiques stratégiques. Après l’élargissement de son espace administratif, Hô Chi Minh-Ville considère également cette industrie comme un moteur majeur de croissance.

Selon les experts, une valorisation efficace des patrimoines culturels, historiques et culinaires, ainsi que des produits locaux ancrés dans la vie des communautés, permettrait au tourisme de générer non seulement des retombées économiques directes, mais aussi un effet d’entraînement sur de nombreux autres secteurs.

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes économiques et l’intensification de la concurrence commerciale, considérer le tourisme comme un vecteur d’ouverture économique apparaît comme une stratégie pertinente.

"Le tourisme est une ressource presque inépuisable lorsqu’il est exploité de manière appropriée. Contrairement à de nombreux secteurs reposant sur l’extraction de ressources limitées, il peut créer une valeur durable à partir de la culture, de la nature et de la vie sociale", estime Nguyên Thi Anh Hoa. Elle reconnaît toutefois que, pour exploiter pleinement ce potentiel, le secteur a encore besoin de mécanismes et de politiques plus ambitieux.

Outre un régime de visas plus ouvert, une coordination étroite avec les secteurs connexes - tels que l’aviation, le commerce ou les infrastructures de services - demeure indispensable.

Le développement d’écosystèmes de services, comprenant centres commerciaux, parcs thématiques ou réseaux de boutiques hors taxes, pourrait également stimuler les dépenses des visiteurs et renforcer la compétitivité des destinations vietnamiennes.

Malgré les incertitudes géopolitiques et économiques actuelles, les entreprises du secteur restent confiantes. Fortes de leur expérience face aux crises passées, elles estiment que si l’adaptation proactive s’accompagne de politiques publiques efficaces, le tourisme vietnamien dispose encore d’une large marge de croissance dans les années à venir.

Bông Mai - Câm Sa/CVN