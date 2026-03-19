Le Vietnam renforce la promotion touristique pour valoriser la marque nationale

Dans un contexte de concurrence mondiale accrue, le tourisme international impose désormais une présence active sur les scènes de promotion globale. Pour les destinations, participer de manière proactive aux grands rendez-vous internationaux n’est plus une option, mais une condition essentielle pour renforcer leur compétitivité et affirmer leur positionnement.

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Photo : VNA/CVN

Les signaux positifs issus du 49e Salon mondial du tourisme 2026, tenu du 13 au 15 mars à Paris Expo Porte de Versailles, en France, confirment que le Vietnam s’inscrit dans une dynamique ascendante. Portée par une stratégie de promotion à la fois constante et adaptable, le Vietnam façonne progressivement une image attractive, sûre et riche en identité sur la scène internationale. À cette occasion, le pavillon vietnamien a suscité un vif intérêt auprès de plusieurs voyagistes, experts et visiteurs européens. Selon les observations des organisateurs, le Vietnam, aux côtés du Japon et de la Thaïlande, a figuré parmi les destinations asiatiques les plus recherchées par les voyageurs français.

Frédéric Poirier, directeur régional Asie du Sud-Est - Inde - Océanie chez Nomade Aventure, souligne que l’atout majeur du Vietnam réside dans la diversité de ses produits, allant du tourisme de montagne aux séjours balnéaires, en passant par les expériences urbaines dynamiques et les circuits ferroviaires.

La participation aux foires et salons internationaux s’impose désormais comme un pilier structurant de la stratégie de promotion touristique du pays. Début mars 2026, le Vietnam a marqué les esprits lors de l’ITB Berlin 2026 en Allemagne. En 2025, il était présent à de grands événements tels que le World Travel Market (WTM 2025, Royaume-Uni), ainsi qu’à de nombreux programmes de promotion en République de Corée, au Japon et au sein de l’ASEAN.

Selon Vu The Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, ces événements offrent des avantages concrets en permettant aux entreprises d’accéder directement aux clients et partenaires, tout en élargissant les opportunités de coopération régionale.

La stratégie de promotion touristique du Vietnam connaît une évolution notable : d’une approche fondée principalement sur les salons, les roadshows et les supports traditionnels, le secteur s’oriente vers des méthodes plus modernes et intégrées.

Le 12 mars, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a travaillé avec VFS Global afin d’explorer des opportunités de promotion sur les marchés cibles. Cette évolution marque le passage d’une approche unidirectionnelle à un modèle multicanal, interactif et axé sur l’expérience.

Parallèlement, les technologies telles que la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et le Big Data permettent d’offrir aux visiteurs des expériences immersives en amont du voyage. Le Festival du tourisme de Hanoï 2026 en est un exemple typique, avec l’introduction d’espaces technologiques tels que la VR360, des robots d’accueil et des plateformes numériques.

Dans les destinations clés, la promotion ciblée par marché se renforce également. La province de Khanh Hoà se distingue par l’organisation de voyages de prospection (famtrip, presstrip) et par l’invitation de KOL internationaux afin de promouvoir ses destinations via les médias et les réseaux sociaux.

Le Vietnam vise en 2026 l’accueil de 25 millions de visiteurs étrangers et 150 millions de touristes nationaux, pour des recettes d’environ 1.125 billions de dongs, avec l’objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe.

Toutefois, les experts soulignent que la promotion touristique doit être étroitement liée à l’amélioration des produits, de la qualité des services et de l’environnement touristique. Pour franchir une nouvelle étape, le secteur doit poursuivre ses efforts d’innovation, renforcer la qualité des ressources humaines et s’ouvrir à de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment les marchés lointains à forte capacité de dépense. Cette ouverture contribuera à une croissance durable et au rayonnement de l’image du Vietnam.

VNA/CVN