Le tourisme du Delta du Mékong à la conquête du marché malaisien

Une conférence de promotion du tourisme du delta du Mékong s’est tenue à Kuala Lumpur, mettant en lumière le potentiel de cette région du Sud du Vietnam et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération avec le marché malaisien.

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Photo : VNA/CVN

Une conférence de promotion touristique du Delta du Mékong s’est tenue le 18 mars à Kuala Lumpur, avec pour objectif de mettre en valeur le potentiel, la richesse culturelle et l’offre touristique de cette région méridionale du Vietnam. Au-delà de sa dimension de diplomatie économique, l’événement ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et la Malaisie.

Dans la stratégie de marketing touristique du Delta du Mékong, la Malaisie figure parmi les marchés prioritaires. Selon Trân Viêt Phuong, vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam et président de l’Association du tourisme du Delta du Mékong, près de 574.000 touristes malaisiens ont visité le Vietnam en 2025, confirmant l’importance de ce marché. Au-delà de leur nombre, ces visiteurs sont également appréciés pour leur discipline, leur courtoisie et leur respect, des valeurs proches de celles des Vietnamiens.

La conférence a mis en lumière les atouts du Delta du Mékong, région située à l’extrémité sud du pays. Les produits touristiques présentés incluent des expériences de vie fluviale, l’écotourisme rural, la découverte du patrimoine culturel ainsi que le tourisme balnéaire. L’objectif est non seulement de promouvoir des destinations sûres et attractives, mais aussi de partager des expériences en matière de gestion touristique et de développement des ressources humaines.

Duong Hoàng Sum, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Vinh Long, a souligné que cet événement intervient dans un contexte favorable marqué par le renforcement du partenariat stratégique Vietnam - Malaisie. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre autorités et entreprises des deux pays, d’autant plus que les similitudes culturelles et culinaires ainsi que la proximité géographique offrent un potentiel de coopération considérable.

Du côté malaisien, Nornatasha Ahmad, responsable de l’Office de promotion du tourisme, a estimé que la conférence génère des bénéfices mutuels : elle permet aux entreprises malaisiennes de mieux appréhender le Delta du Mékong, tout en offrant aux acteurs vietnamiens une meilleure compréhension du marché malaisien. Elle a également plaidé pour la multiplication de ce type d’initiatives, notamment dans le cadre de l’Année du tourisme 2026 en Malaisie.

Renforcement des liens entre agences de voyage

Selon Nurul Ain Syazwi, directrice des opérations de TMTours&Travel, les destinations vietnamiennes comme Dà Nang, Phu Quôc, Dà Lat ou Sa Pa séduisent déjà les touristes malaisiens. Toutefois, pour attirer davantage de visiteurs vers le Delta du Mékong, une attention particulière doit être accordée à l’offre gastronomique, notamment aux services halal destinés aux touristes musulmans. À défaut, les options végétariennes constituent une alternative importante.

Duong Hoàng Sum a exprimé de fortes attentes après la présentation de l’offre touristique renouvelée de Vinh Long et des provinces voisines, reposant sur des ressources diversifiées, allant du tourisme balnéaire et de villégiature au tourisme culturel rural. Il souhaite favoriser une forte "interaction" entre cultures locales et internationales, ainsi qu’un renforcement des liens entre agences de voyage et compagnies aériennes des deux pays.

Il a enfin affirmé que les autorités locales sont prêtes à accompagner les entreprises malaisiennes en proposant des conditions favorables en matière de politiques publiques, de mécanismes et d’environnement d’investissement, afin de co-développer des produits touristiques dans le Delta du Mékong. L’objectif est de créer des offres transnationales et de promouvoir des flux touristiques bilatéraux réguliers et durables.

La conférence a également été marquée par la signature d’accords de coopération entre entreprises touristiques des deux pays. L’édition 2026 de cet événement devrait ainsi contribuer à l’ouverture de nouveaux circuits et à l’augmentation du nombre de visiteurs malaisiens dans le Delta du Mékong dans un avenir proche.

VNA/CVN