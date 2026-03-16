Hô Chi Minh-Ville mise sur l’"héritage de marque" pour étoffer et diversifier son offre touristique

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement touristique de Hô Chi Minh-Ville à l’horizon 2030, la valorisation de l’"héritage de marque" s’impose comme un levier stratégique pour créer des expériences de voyage originales.

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Photo : VNA/CVN

La mégapole du Sud entend ainsi s’appuyer sur une combinaison dynamique d’éléments historiques, industriels, technologiques et éducatifs afin d’attirer aussi bien les visiteurs nationaux qu’internationaux.

Selon Nguyên Huu An, responsable au sein du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, cette démarche s'inscrit dans le Plan n°44/KH-UBND du 24 février 2026, visant une croissance de cette ville à deux chiffres en 2026. Le secteur s’attache ainsi à transformer ces patrimoines immatériels et industriels en produits à haute valeur économique.

La concrétisation de cette stratégie repose sur une étroite synergie entre sites de production, agences de voyages et experts du secteur. Le développement du tourisme industriel ne contribue pas seulement à accroître les revenus : il participe également à la préservation et à la valorisation des marques vietnamiennes historiques.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne ainsi de s’affirmer non seulement comme un centre de divertissement, mais aussi comme une cité du savoir et de l’innovation durable. À titre d’exemple, l’entreprise Vissan, forte de plus de 55 ans d’existence, présente un potentiel considérable pour le tourisme culinaire grâce à ses infrastructures de production de haute technologie.

Parallèlement, les zones de Dông Hung Thuân et Trung My Tây sont au cœur de nouvelles prospections visant à diversifier l'offre urbaine.

Le Service municipal du tourisme intensifie ses inventaires territoriaux pour optimiser les ressources des 168 communes, quartiers et zones spéciales issus de la nouvelle structuration administrative de 2025.

La zone nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, riche en sites historiques et en espaces culturels encore peu exploités, apparaît comme un important réservoir de croissance.

Des lieux emblématiques tels que le Parc logiciel de Quang Trung, symbole de l’innovation technologique, offrent des perspectives touristiques inédites, différentes des circuits traditionnels.

Les experts recommandent désormais la création d’itinéraires intégrés reliant ces pôles stratégiques aux zones périphériques afin d’enrichir l’expérience des visiteurs.Toutefois, la mutation d’un site industriel en produit touristique viable exige des investissements structurels, notamment l’aménagement de parcours de visite sécurisés, d'espaces d'exposition et de zones d'interaction culinaire.

En complément, les acteurs majeurs comme la Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist Group) collaborent activement avec les autorités locales. Une récente mission de terrain à Dâu Tiêng, incluant le lac éponyme, le mont Cau et les vestiges de l'ère coloniale, a permis d'évaluer les capacités d'accueil de ce territoire.

Sa présidente, Nguyên Thi Anh Hoa, a réaffirmé l'engagement du groupe dans l'amélioration de la qualité des services, la formation du personnel local et la promotion des destinations émergentes.

Du point de vue institutionnel, Nguyên Huu Thanh, président du Comité populaire de Dâu Tiêng, souligne qu’à la suite de la fusion administrative de 2025 des communes de Dinh An, Dinh Thanh, Dinh Hiêp et du bourg de Dâu Tiêng, cette entité de 182 km² est devenue la troisième plus vaste de la ville. Elle dispose d’atouts remarquables pour le développement du tourisme écologique et de villégiature.

Les résultats des campagnes de prospection menées depuis le début de l'année 2026 confirment l'émergence d'une dynamique de coopération entre l'État et le secteur privé.

Cette approche professionnelle, fondée sur une planification stratégique et sur le renforcement des ressources humaines, laisse entrevoir une transformation profonde du paysage touristique de la métropole, désormais en mesure de répondre aux standards internationaux de compétitivité les plus exigeants.

VNA/CVN