Hôi An classée parmi les 10 meilleures villes du monde selon Travel+Leisure

Hôi An, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la nouvelle ville de Dà Nang (Centre), a été classée sixième parmi les 10 meilleures villes du monde pour 2025 par Travel+Leisure , magazine international de voyage et de lifestyle.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre des prestigieux World’s Best Awards 2025, où les lecteurs ont évalué les villes selon divers critères, notamment la gastronomie, l’hébergement, la richesse culturelle, la vie nocturne, l’accessibilité financière et l’expérience globale des visiteurs.

La veille vielle de Hôi An (ex-Faïfo) est réputée pour son réseau de canaux et l’architecture traditionnelle en bois de sa vieille ville, marquée selon l’UNESCO par "un mélange des cultures indigènes et étrangères" qui a donné naissance à ce vestige unique.

La ville riveraine constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d’une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Les maisons aux façades colorées de jaune et aux volets turquoises qui se reflètent dans la rivière, le trafic des sampans, son marché riche aux mille produits, parfums et saveurs sont autant de raisons pour venir à Hôi An.

Travel+Leisure suggère aux voyageurs de flâner et de photographier les rues pittoresques de Hôi An, ornées de maisons anciennes jaunes et brunes et illuminées par des lanternes éclatantes.

Les visiteurs pourront également profiter des nombreux cafés, lieux de vie nocturne et boutiques de la ville, ajoute le site.

Hôi An avait déjà été recommandée aux touristes dans un article du journal Gulf News intitulé "Top 15 des destinations touristiques d’Asie du Sud-Est : pourquoi elle vaut le détour" qui met en lumière une ancienne ville au bord de la rivière, éclairée par des lanternes, connue pour ses ateliers de couture sur mesure, ses restaurants de rue et son architecture, un mélange captivant de styles orientaux et occidentaux, reflétant son histoire en tant que port commercial international.

La vieille ville a également été classée parmi les 44 plus beaux endroits du monde par le célèbre magazine de voyage britannique Time Out.

