Hô Chi Minh-Ville dynamise sa coopération avec ses partenaires internationaux

En marge du 3 e Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, les responsables du Comité populaire municipal ont tenu, le 11 septembre, une série de rencontres bilatérales avec des représentants de plusieurs collectivités locales étrangères afin de consolider les liens de coopération et d’explorer de nouvelles opportunités de développement.

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Photo : VNA/CVN

Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a successivement reçu Enai Diamela Palacios Acosta, secrétaire de l’Assemblée municipale du pouvoir populaire de Santiago de Cuba, Va Than, gouverneur de la province cambodgienne de Kratié, ainsi que Phouvong Ounkhamsen, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de la province lao de Xieng Khouang.

Le même jour, le vice-président du Comité populaire municipal Bùi Xuân Thach a eu des entretiens avec Tomohide Sato, vice-gouverneur de la métropole de Tokyo (Japon), Grant Smith, maire de Palmerston North (Nouvelle-Zélande), et Ricardo Concepcion Rodriguez, gouverneur de la province cubaine d’Artemisa.

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces échanges, les délégations internationales ont exprimé leur satisfaction de participer à ce dialogue, soulignant que les thématiques abordées sont essentielles pour structurer les futures coopérations et soutenir le développement de chaque région. Les responsables se sont informés de la situation socio-économique, des orientations de développement, des visions stratégiques, ainsi que du potentiel et des atouts de chaque localité, et ont échangé sur les possibilités de coopération avec Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les domaines d’intérêt commun.

Dans cette dynamique, Hô Chi Minh-Ville et la métropole de Tokyo ont convenu d’accélérer les préparatifs en vue de la signature d’un protocole d’accord qui servira de cadre stable à leur coopération, avec un accent particulier sur les villes intelligentes, la gouvernance numérique, la lutte contre les inondations, les ports maritimes et la logistique.

De son côté, la ville de Palmerston North a manifesté sa volonté de signer une lettre d’intention afin d’élargir sa coopération avec Hô Chi Minh-Ville au-delà du secteur de l’éducation, notamment dans les domaines de l’agroalimentaire, du commerce, du développement urbain et des échanges entre les habitants.

Hô Chi Minh-Ville et la province cubaine de Santiago de Cuba ont convenu que, sur la base du protocole d’accord de coopération signé en 2007, les deux parties continueraient de promouvoir leur coopération dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du commerce, du tourisme, de l’investissement, des transports et des énergies renouvelables. Elles renforceront également leur coordination dans la mise en œuvre de la Déclaration conjointe du 3e Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville en 2026.

Enfin, les responsables de Hô Chi Minh-Ville, de la province cambodgienne de Kratié et de la province lao de Xieng Khouang ont convenu de renforcer leur coopération dans les programmes de promotion des investissements et du commerce, ainsi que dans les domaines où Hô Chi Minh-Ville dispose d’atouts, tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et l’administration publique.

VNA/CVN