Le Musée de Hanoï rend hommage à un marionnettiste solitaire

Le marionnettiste Duong Van Hoc a fait don de plus de 30 marionnettes au Musée de Hanoï, contribuant ainsi à la préservation et à la diffusion de l’art traditionnel de la marionnette vietnamienne.

Photo : Musée d'ethnographie du Vietnam/CVN

Les marionnettes et objets offerts l’ont accompagné tout au long de sa carrière. Duong Van Hoc est largement considéré comme un pionnier qui a consacré des décennies à initier et à développer le théâtre de marionnettes en solo comme une forme d’art distinctive au Vietnam.

Né en 1942 rue Hàng Bac à Hanoï, il débuta sa carrière comme chorégraphe avant de découvrir l’art de la marionnette et d’y consacrer sa vie. D’abord dramaturge et metteur en scène, il monta ensuite lui-même sur scène pour interpréter des marionnettes en solo, une forme d’art où un seul artiste manipule les marionnettes et raconte une histoire complète à travers elles.

"Le théâtre de marionnettes en solo est une forme d’art exceptionnellement unique", a-t-il déclaré. "Avec un seul interprète et des marionnettes inanimées, un marionnettiste peut recréer toute la palette de la vie humaine, permettant ainsi au public de ressentir la complexité des relations humaines."

Profondément ancré dans les arts traditionnels et inspiré par la culture populaire, Duong Van Hoc recrée des scènes familières de la vie quotidienne et des coutumes vietnamiennes, comme les jeux de tir à la corde, les balançoires, la lutte et les couples mariés affrontant ensemble les tempêtes.

Chaque pièce est non seulement divertissante, mais transmet également des philosophies de vie simples et profondes. Les marionnettes deviennent des "personnages vivants" : humoristiques et attachants, imprégnés d’un esprit festif qui évoque des souvenirs de la vie villageoise, de la solidarité communautaire et des joies de l’enfance.

Des œuvres telles que Le bateau sur la rivière, La mort du cygne, Le dernier tir à la corde et La fille et l’araignée ont révélé son talent et son style créatif unique.

"Nous voulons rendre hommage à un artiste qui a consacré toute sa vie à l’art de la marionnette en solo", a déclaré le directeur du musée, Nguyên Tiên Dà.

"Ce qui est le plus urgent aujourd’hui, c’est de rapprocher le patrimoine des jeunes générations et des amis internationaux. C’est pourquoi le Musée de Hanoï s’efforce d’intégrer les arts du spectacle, notamment le théâtre de marionnettes, à ses espaces d’exposition afin que le public puisse découvrir, comprendre et apprécier plus profondément notre patrimoine national", a-t-il indiqué.

Duong Van Hoc est reconnu comme un pionnier du théâtre de marionnettes en solo contemporain au Vietnam. Il a créé un musée privé du théâtre de marionnettes en solo contemporain, le premier du genre dans le pays, à son domicile situé au 92B rue Duong Hiên Quyên, dans la province de Khanh Hoa (Centre).

VNA/CVN