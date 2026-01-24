À Davos, Hô Chi Minh-Ville renforce ses partenariats mondiaux

En marge de la 56ᵉ Réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, la délégation de Hô Chi Minh-Ville a intensifié ses échanges pour promouvoir le dialogue et la coopération, présenter sa vision d’un futur Centre financier international fondé sur l’innovation, les sciences et technologies, l’intelligence artificielle et la fintech.

Du 19 au 23 janvier 2026, lors de la 56ᵉ Réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos (Suisse), la délégation de Hô Chi Minh-Ville a mené plusieurs initiatives en marge de l’événement. Objectif : renforcer le dialogue, élargir les partenariats et promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l’innovation, des sciences et technologies et de la transformation numérique.

Un des temps forts a été le déjeuner de travail thématique intitulé "Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville : vision et opportunités d’investissement". À cette occasion, Hoàng Nguyên Dinh, vice-président du Comité populaire municipal, a présenté la vision stratégique, les orientations politiques et les priorités de développement de Hô Chi Minh-Ville pour bâtir un écosystème financier et technologique moderne, transparent et intégré à l’économie mondiale. Il a particulièrement mis en avant le rôle central des sciences et technologies, des données, de l’intelligence artificielle et de la fintech comme piliers de cet écosystème.

Les échanges ont porté sur l’importance du partenariat public-privé, des mécanismes d’expérimentation réglementaire ("sandbox"), ainsi que sur la participation active des entreprises technologiques et des institutions financières internationales au Centre financier international au Vietnam.

Ce programme a également permis aux représentants d’entreprises vietnamiennes de dialoguer directement avec des experts, des institutions financières et de grands groupes technologiques mondiaux, afin de mieux appréhender les tendances internationales, les modèles de gouvernance et les meilleures pratiques, tout en identifiant des opportunités concrètes de coopération dans la finance numérique, l’innovation et le transfert de technologies.

Les représentants d’organisations financières et technologiques ont souligné que le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville ne devait pas se limiter à une zone d’incitations fiscales, mais constituer une nouvelle plate-forme institutionnelle favorisant l’innovation, l’élévation des normes de gouvernance, une connexion renforcée aux marchés de capitaux mondiaux, tout en garantissant sécurité, transparence et confiance des investisseurs.

En marge du WEF, la délégation a rencontré des représentants de grands groupes et institutions internationaux, notamment Binance, Bodo Möller Chemie Group, l’Autorité israélienne de l’innovation, l’Université de Zurich et le C4IR Azerbaïdjan... Elle a également assisté à la signature de protocoles d’accord relatifs aux infrastructures de paiement transfrontalier et aux paiements en crypto-actifs.

Ces activités devraient accroître la visibilité et la position de Hô Chi Minh-Ville sur la carte économique et financière mondiale, tout en posant des bases solides pour attirer des ressources internationales et soutenir un développement rapide et durable.

