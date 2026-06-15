Les flux de crédit soutiennent l'objectif d'une croissance à deux chiffres

Hô Chi Minh-Ville, qui possède le plus grand volume de crédit du pays, s'attend à ce que le secteur bancaire continue de jouer son rôle crucial de moteur de financement pour les infrastructures, la technologie et la croissance verte. L'objectif d'une croissance du crédit d'environ 15% en 2026 est considéré comme l'un des leviers essentiels permettant à la mégapole du Sud d'atteindre une croissance économique annuelle à deux chiffres.

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Photo : VNA/CVN

Lors du séminaire intitulé "Le secteur bancaire de la zone 2 accompagne Hô Chi Minh-Ville vers l'objectif d'une croissance à deux chiffres", Vo Minh Tuân, directeur de la Banque d'État de la zone 2, a indiqué que selon le plan de développement socio-économique pour 2026, le secteur bancaire s'est vu confier cet objectif de 15%. Cela représente un apport de capitaux d'environ 781.000 milliards de dôngs (29,75 milliards de dollars) pour l'économie. Il s'agit d'une mission colossale alors que la ville accélère ses objectifs de haute croissance, constituant une responsabilité majeure du secteur envers le développement local.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a précisé que pour réaliser une croissance de 10% à long terme, la ville concentre ses ressources sur des domaines de percée tels que les infrastructures de transport, les ports maritimes, la logistique, les zones de libre-échange, la haute technologie, la croissance verte, les semi-conducteurs et le Centre financier international. En particulier, la ville résout activement les projets en suspens, s'efforçant de traiter 100% des dossiers problématiques en 2026 pour libérer les flux d'investissement et créer un nouvel espace de croissance pour l'économie.

Pham Duc An, gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, a affirmé qu'une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030 est à la fois l'objectif, la mission et l'aspiration de Hô Chi Minh-Ville. Pour y parvenir, il est nécessaire de mobiliser diverses ressources, le crédit bancaire étant particulièrement vital. Il a exigé que les banques commerciales équilibrent leurs fonds en toute sécurité, évitent la course aux taux d'intérêt et agissent comme un filtre économique, en privilégiant les projets efficaces dans l'économie numérique, l'innovation et les secteurs à haute valeur ajoutée.

Parallèlement, Tu Tiên Phat, directeur général de la Banque commerciale par actions d'Asie (Asia Commercial Joint Stock Bank -ACB), a insisté sur la transition vers des modèles de financement de la chaîne d'approvisionnement et l'exploitation des données numériques pour faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, augmentant ainsi la productivité globale de l'économie locale.

Selon les experts, Hô Chi Minh-Ville doit développer de manière synchrone son marché des capitaux et ses produits financiers spécialisés afin de compléter le crédit bancaire et réduire la dépendance aux prêts traditionnels. Dans le contexte de la création du Centre financier international et des zones de libre-échange, le secteur bancaire devrait rester pionnier dans la transformation numérique, le paiement sans numéraire, la banque digitale et les services financiers modernes pour soutenir durablement la ville.

VNA/CVN