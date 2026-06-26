Tendances du marché indonésien et opportunités pour l'industrie agroalimentaire vietnamienne

Le 24 juin, dans la mégapole du Sud, le Centre municipal de promotion du commerce et des investissements (ITPC), en collaboration avec le consulat général d'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville et le Bureau commercial vietnamien en Indonésie, a organisé un séminaire thématique intitulé : "Tendances du marché indonésien et opportunités pour l'industrie agroalimentaire vietnamienne ".

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Dans un contexte où l'Indonésie s'affirme comme une destination stratégique dans la région, ce séminaire a permis de présenter des informations actualisées sur le marché, d'analyser les obstacles techniques et de définir une stratégie d'exportation complète pour les produits vietnamiens. L'événement visait à soutenir les entreprises vietnamiennes, notamment celles du secteur agroalimentaire, dans la saisie d'opportunités exceptionnelles pour développer leurs marchés d'exportation.

Un marché à fort potentiel pour les entreprises vietnamiennes

Dans son discours d'ouverture, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, a souligné que l'Indonésie s'affirme comme un marché à fort potentiel pour les produits vietnamiens en général, et de l'industrie agroalimentaire en particulier. Avec une population de plus de 280 millions d'habitants, un fort pouvoir de consommation et une classe moyenne en pleine expansion, ce marché connaît une demande croissante de produits alimentaires transformés, pratiques, sains et d'origine naturelle.

Selon Lê Anh Hoàng, le développement du commerce bilatéral est également stimulé par l'établissement d'un partenariat stratégique global entre les deux pays en mars 2025 et leur participation à de nombreux accords commerciaux régionaux tels que l'ATIGA et le RCEP. Afin de concrétiser ces opportunités, et s'appuyant sur le succès rencontré de plus de 330 échanges commerciaux, l'ITPC prévoit d'organiser une délégation d'entreprises de Hô Chi Minh-Ville pour participer au salon international de l'alimentation et des boissons - SIAL Interfood 2026, qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2026 à Jakarta, en Indonésie.

Sur le plan macroéconomique, Pham Thê Cuong, conseiller commercial du Bureau du commerce vietnamien en Indonésie, a déclaré qu'avec un secteur agroalimentaire dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 360,5 milliards d’USD en 2026, l'Indonésie offre un vaste marché aux produits agricoles et alimentaires transformés vietnamiens. Il a notamment souligné l'importance du marché indonésien des produits halal, estimé à 155,3 milliards d’USD, soit 11,1 % du marché mondial, réaffirmant ainsi que la certification halal est non seulement une obligation, mais aussi un atout concurrentiel majeur.

Concernant les tendances de consommation, Pham Thê Cuong a indiqué que les Indonésiens privilégient de plus en plus les produits pratiques et sains, conditionnés dans des emballages compacts, adaptés aux modes de vie urbains modernes. Par ailleurs, la forte croissance des achats en ligne, notamment via les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et Instagram, redéfinit les habitudes de consommation, en particulier chez les jeunes. Pour exploiter efficacement ce marché, le Bureau commercial du Vietnam recommande aux entreprises de coopérer activement avec les distributeurs locaux qui maîtrisent les procédures, tout en étant au fait des tendances en matière d'emballage durable et esthétique et en fournissant des informations transparentes afin d'établir une relation de confiance à long terme avec les consommateurs locaux.

Avantages concurrentiels des entreprises vietnamiennes

Pour sa part, Danny Hidajat, directeur de la SARL We Link, a analysé l'Indonésie comme un vaste marché de consommation affichant une croissance stable du PIB de 4,8% à 5,2% par an. Il a notamment souligné que, la population étant musulmane à 87%, la certification halal et l'autorisation de mise sur le marché délivrées par l'Agence indonésienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (BPOM) sont des prérequis à la commercialisation de tout produit alimentaire.

Évaluant la compétitivité, Danny Hidajat a positionné les produits vietnamiens comme un “choix judicieux de milieu de gamme”. De ce fait, les entreprises vietnamiennes bénéficient d'un avantage concurrentiel grâce à une qualité plus constante que celle des produits chinois à bas prix, tout en proposant des prix raisonnables et une plus grande flexibilité que les marques haut de gamme japonaises ou européennes. Afin de minimiser les risques, il a recommandé aux entreprises d'adopter un modèle de distribution la première année pour tester le marché.

À la suite de ce programme, l'expert et professeur Rachmat Widyanto, responsable de la gestion des évaluations halal et chef de l'équipe des évaluateurs halal, a présenté des informations concernant la forte augmentation des demandes de certification halal en Indonésie. Au plus fort de la phase 1 (concernant spécifiquement le secteur de l'alimentation et des boissons), 14.309 entreprises de ce secteur étaient enregistrées en 2023 et 9.343 en 2024. Après la finalisation des procédures par les grandes entreprises, le nombre d'enregistrements a diminué à 6.233 en 2025. Le marché a ensuite connu une forte accélération en prévision de la phase 2 (concernant les autres secteurs). À titre d'exemple, au cours des quatre premiers mois de 2026 seulement, 3.146 nouvelles entreprises ont été enregistrées, soit 42,5% du total de l'année précédente (7.398 entreprises).

Rachmat Widyanto a insisté sur le fait que la date limite pour la mise en œuvre de la certification halal pour les nouvelles catégories de produits, notamment les cosmétiques, les médicaments traditionnels, les produits chimiques, les produits importés et les petits établissements de restauration, est fixée au 17 octobre prochain. Les produits non conformes feront face à des sanctions, notamment des amendes administratives et l'étiquetage obligatoire “Non-Halal”. Cependant, un défi majeur a été souligné : plus de 75% des ingrédients cosmétiques sont importés en Indonésie, tandis que les entreprises indonésiennes peinent à obtenir la certification auprès des fabricants internationaux d'ingrédients. Bien que l'Organisation d'assurance des produits halal (BPJPH) réaffirme son engagement à respecter l'échéance de 2026, les experts restent sceptiques quant à la faisabilité de cette feuille de route, indiquant que le système de certification doit déployer des efforts considérables pour suivre le rythme de la croissance du marché.

Du point de vue de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, Lê Trân Nhât Phuong, directeur général adjoint de Bee Logistics Company, a souligné que, pour un marché comme l'Indonésie, où les contrôles relatifs aux codes SH, à la certification SNI et au halal sont stricts, le choix de la voie maritime appropriée et la maîtrise des coûts globaux sont plus importants que la simple recherche du tarif de fret le plus bas.

Actuellement, le principal flux de transport maritime relie efficacement Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong aux principaux ports indonésiens, notamment Jakarta, Surabaya, Semarang et Batam. Concernant le transport aérien, des vols directs sont assurés quotidiennement depuis les aéroports de Tân Son Nhât, Nôi Bài et Dà Nang vers Jakarta, avec un temps de transit optimal de seulement 3 à 5 heures. Cependant, M. Phuong a également émis une mise en garde réaliste quant aux risques opérationnels : des erreurs de documentation peuvent entraîner des retards de dédouanement de 7 à 14 jours, engendrant des frais de stockage supplémentaires à destination pouvant atteindre environ 0,17 dollar/kg/jour après les premières 24 heures.

Texte et photos : Tân Dat/CVN