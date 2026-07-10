Hô Chi Minh-Ville

Réduire les coûts numériques pour promouvoir la création d’entreprises

Grâce à un programme de coopération entre le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville et Viettel Hô Chi Minh-Ville, les entreprises nouvellement créées pourront bénéficier d’une réduction d’environ 75% des coûts liés aux services numériques essentiels. Cette initiative vise à faciliter leur démarrage, accélérer leur transformation numérique et améliorer le climat des affaires dans la mégapole.

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Lors de la cérémonie de lancement des solutions de soutien aux entreprises nouvellement créées et du dispositif de coordination pour la fourniture d’informations relatives à l’immatriculation des entreprises, organisée dans l’après-midi du 9 juillet, Hoàng Vu Thanh, directeur du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que le Produit intérieur brut régional (PIBR, ou GRDP en anglais) de la ville avait progressé de 8,55% au premier semestre 2026, soit la plus forte croissance enregistrée depuis dix ans. Toutefois, pour atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année, la ville devra encore relever d’importants défis au cours des prochains mois.

Selon Hoàng Vu Thanh, la municipalité déploie simultanément plusieurs mesures visant à renforcer les principaux moteurs de croissance, conformément aux orientations définies par les autorités centrales et le gouvernement. Parmi ces priorités, la transformation numérique est considérée comme l’un des piliers essentiels du développement économique.

Dans ce contexte, le programme de coopération entre le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville et Viettel Hô Chi Minh-Ville constitue la première étape concrète de leur accord de partenariat stratégique. Il vise à accompagner les entreprises dès leur création. Au-delà de sa contribution à l’objectif de création d’environ 70.000 nouvelles entreprises en 2026, ce programme permettra également aux entreprises d’accéder plus rapidement et à moindre coût à des solutions technologiques et numériques performantes.

"Créer une entreprise est déjà un défi. Mais l’essentiel est d’accompagner les entreprises afin qu’elles développent efficacement leurs activités, génèrent des bénéfices et contribuent au développement économique de la ville", a souligné Hoàng Vu Thanh.

Développement durable

Selon le Service des finances, l’objectif du programme ne se limite pas à soutenir les jeunes entreprises durant leur phase de démarrage. Il vise également à poser les bases d’un développement durable, permettant aux entreprises de contribuer davantage à la croissance économique ainsi qu’aux recettes budgétaires de la ville.

Prenant la parole lors de l’événement, Ngô Manh Hùng, directeur de Viettel Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que de nombreuses entreprises rencontraient, au début de leurs activités, des difficultés liées aux formalités administratives ainsi qu’au déploiement des outils numériques nécessaires à leur gestion. C’est pourquoi ce programme a été conçu pour réduire les coûts de démarrage, accélérer la mise en place des plateformes numériques et renforcer les interactions entre les entreprises et les administrations grâce aux services numériques.

M. Hùng a également annoncé que Viettel poursuivrait sa coopération avec le Service des Finances afin de développer de nouvelles solutions numériques destinées à soutenir les entreprises et à améliorer l’efficacité des échanges entre les autorités publiques, les citoyens et les acteurs économiques.

Dans le cadre de ce partenariat, le Service des Finances et Viettel Hô Chi Minh-Ville mettront en œuvre le programme de soutien à la transformation numérique STC700, spécialement destiné aux entreprises nouvellement créées. Grâce à cette offre, ces dernières bénéficieront, dès leur lancement, de plusieurs solutions numériques essentielles à leur fonctionnement, notamment la signature électronique, la facturation électronique, la connexion Internet haut débit ainsi que des plateformes de gestion d’entreprise.

Selon les représentants de Viettel Hô Chi Minh-Ville, cette offre comprend un an d’utilisation de la signature électronique, 500 factures électroniques, six mois d’utilisation d’une signature électronique HSM ainsi qu’une connexion Internet Gigabit. Grâce à ces avantages, les entreprises pourront réduire d’environ 75 % leurs dépenses par rapport au coût habituel de ces services sur le marché, diminuant ainsi leurs investissements initiaux tout en accélérant la mise en place de leur infrastructure numérique.

Parallèlement au programme de soutien à la transformation numérique, les deux partenaires déploieront également un service de fourniture d’informations relatives à l’immatriculation des entreprises ainsi qu’un service de livraison des documents officiels à l’adresse demandée. Viettel Hô Chi Minh-Ville participera à l’accueil des usagers, à leur accompagnement dans les démarches et à l’acheminement des résultats aux organisations et aux particuliers concernés, contribuant ainsi à diversifier les modalités de prestation des services administratifs publics.

La mise en œuvre de ce dispositif permettra aux citoyens et aux entreprises de limiter leurs déplacements, de réduire les coûts liés aux procédures administratives et d’améliorer l’accessibilité ainsi que la qualité des services publics.

Texte et photos : Quang Châu/CVN