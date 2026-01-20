Discours d’ouverture du XIVe Congrès national du Parti

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est ouvert solennellement à 08h00, le 20 janvier 2026, au Centre national des conférences, à Hanoi. Le président de la République, Luong Cuong, au nom du Présidium, a prononcé un discours à la séance d'ouverture.

Photo : VNA/CVN

Chers membres du Présidium du Congrès,

Chers camarades délégués, chers invités distingués, chers membres de l’ensemble du Congrès,

Aujourd’hui à Hanoï, capitale de la nation ville d’une civilisation millénaire héroïque, ville pour la paix, cœur de tout le pays - s’ouvre solennellement le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Je voudrais, au nom du Présidium du Congrès et du Comité central du Parti de la XIIIe mandature, souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues aux 1.586 délégués participant au Congrès.

Représentant plus de cinq millions de membres du Parti à travers le pays, vous êtes des militants éminents qui incarnent l’intelligence, le courage, la force de solidarité, la volonté commune, l’unité dans l’action, ainsi que la détermination et l’aspiration à se dépasser dans une nouvelle ère de l’ensemble de notre Parti, de notre Peuple et de nos forces armées.

Notre Congrès tient à adresser la chaleureuse bienvenue aux anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam ; aux vétérans de la révolution ; aux anciens membres du Comité central du Parti des IVᵉ à la VIIIᵉ mandatures ; aux Mères Héroïnes ; aux intellectuels, artistes, dignitaires religieux, ainsi qu’aux représentants de la jeune génération présents au Congrès. Nous souhaitons également adresser une cordiale et respectueuse bienvenue aux ambassadeurs, chargés d’affaires et chefs de représentation des organisations internationales au Vietnam présents à la séance d’ouverture du Congrès.

Photo : VNA/CVN

En ce moment solennel, animé d’une gratitude infinie, notre Congrès se recueille respectueusement à la mémoire du Hô Chi Minh, dirigeant de génie, fondateur et bâtisseur de notre Parti, Héros de la libération nationale, grande personnalité culturelle, combattant d’exception du mouvement de libération nationale à travers le monde. Notre Congrès rend hommage et exprime sa profonde reconnaissance aux générations de révolutionnaires prédécesseurs ; aux camarades et compatriotes qui se sont héroïquement battus et sont tombés pour l’indépendance, la liberté, la paix et la réunification de la Patrie ; ainsi qu’à celles et ceux qui ont œuvré avec créativité, mettant leur intelligence et leur talent au service de l’édification, du développement national et de la défense de la République socialiste du Vietnam.

Chers camarades, chers délégués du Congrès !

Le XIVe Congrès constitue un événement de grande importance pour notre pays, un tournant à portée historique, s'orientant vers le 100e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930-3 février 2030), où se concentrent au plus haut degré la volonté, les aspirations et la détermination de l’ensemble de notre Parti, de notre Peuple et de nos forces armées. Animés par un esprit d’autonomie stratégique, de résilience et de confiance en nous-mêmes, nous avançons résolument dans une nouvelle ère, œuvrant pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère et puissant, avancé et heureux, progressant avec assurance sur la voie du socialisme.

Le Congrès salue et exprime sa haute appréciation pour les efforts constants, l’esprit de solidarité et la synergie d’action de l’ensemble de notre Parti, de notre Peuple et de nos forces armées, qui ont su surmonter toutes les difficultés et épreuves, notamment la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles ainsi que les bouleversements politiques et économiques mondiaux. Nous avons rapidement stabilisé la vie de la population, rétabli et renforcé le développement socio-économique, et accompli avec succès les objectifs et missions fixés par le 13e Congrès du Parti, en particulier les missions de transformation majeures et à caractère révolutionnaire mises en œuvre en 2025.

Les réalisations majeures, globales et remarquables obtenues dans le développement socio-économique, culturel et humain, le renforcement de la défense nationale et de la sécurité, l’intensification de l’action extérieure, l'intégration internationale et surtout dans l’édification et la rectification du Parti afin de le rendre intègre, solide et puissant sur tous les plans, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, ont jeté des prémisses solides, consolidé la confiance du peuple et insufflé un nouvel élan à notre Congrès.

Le Congrès salue avec respect et enthousiasme, et exprime sa sincère gratitude pour la participation responsable ainsi que pour les contributions engagées, profondes et substantielles des comités et organisations du Parti à tous les échelons, d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, de l’ensemble des cadres et membres du Parti, des organisations socio-politiques et de masse, des unités des forces armées, des vétérans de la révolution, des intellectuels, ainsi que de toutes les couches de la population dans tout le pays et de nos compatriotes à l’étranger, tout au long du processus d’élaboration des Actes du Congrès. Ces contributions précieuses ont permis aux Actes soumis au Congrès de devenir une véritable cristallisation de l’intelligence collective et l’aboutissement du consensus du Parti, reflétant de manière profonde la volonté, la confiance et les aspirations de notre Peuple dans la nouvelle phase de développement du pays.

Chers camarades, chers délégués du Congrès !

Le XIVᵉ Congrès se tient dans un contexte marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles de la situation régionale et mondiale ; par l’intensification de la rivalité stratégique entre les grandes puissances, ainsi que par l’aggravation continue des défis de sécurité non traditionnels, notamment les changements climatiques et les pandémies. La quatrième révolution industrielle, en particulier le développement fulgurant de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et quantiques, entre autres, crée de nouvelles technologies, des transformations de portée historique qui modifient en profondeur l’ensemble des aspects de la vie socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Elle impose des exigences urgentes en matière de définition de nouveaux modèles de croissance et de développement, d’amélioration de la productivité du travail, de la qualité de la production et de la compétitivité nationale ; ainsi que de renforcement de la gestion du développement social, de la garantie de la défense nationale et de la sécurité du pays, et de renforcement de l’action extérieure.

Après quarante années de mise en œuvre de la politique de Đổi mới (Renouveau), notre pays a enregistré des réalisations majeures, globales et de portée historique, améliorant sans cesse les conditions de vie de la population et contribuant à son bonheur, tout en rehaussant le positionnement et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Cependant, notre pays demeure confronté à de nombreux défis, insuffisances et faiblesses : une croissance encore inférieure à son potentiel et insuffisamment durable ; une productivité du travail qui reste modeste ; une compétitivité économique limitée ; des conditions de vie encore difficiles pour une partie de la population ; ainsi que les impacts de plus en plus complexes et les séquelles croissantes liés aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux pandémies, aux cybermenaces…

Dans ce contexte, l’ensemble du Peuple place de grandes attentes dans les orientations et décisions justes, fortes, novatrices et efficaces que le Parti adoptera lors du XIVᵉ Congrès.

Le XIVᵉ Congrès assume une mission historique d’une ampleur exceptionnelle ; il ne se limite pas à définir les objectifs et les orientations de la mandature 2026-2030, mais décide également de questions d’importance stratégique déterminantes pour l’avenir et le destin de notre Nation dans les décennies à venir. Il s’agit de continuer à susciter avec force l’aspiration au développement, la fierté nationale, l’esprit d’autonomie et de résilience ; de libérer pleinement toutes les ressources et tous les moteurs du développement ; de promouvoir la force du Peuple et celle de la grande union nationale en synergie avec les dynamiques de notre temps ; d’accélérer de manière globale et coordonnée l’œuvre de Renouveau ; de construire et défendre la Patrie ; afin de réaliser avec succès l’objectif d’édifier un pays puissant, capable de se tenir aux côtés des grandes puissances des cinq continents, conformément au vœu cher du Président Hô Chi Minh et à l’aspiration de tout notre nation vietnamienne.

Le Congrès se voit confier plusieurs missions. Il s’agit d’examiner la mise en œuvre de la Résolution du XIIIᵉ Congrès, accompagnée d’un bilan des quarante années de Renouveau, afin de confirmer les réalisations majeures et remarquables, d’identifier les faiblesses et insuffisances ainsi que leurs causes, et d’en tirer des enseignements fondamentaux à forte valeur théorique et pratique pour l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.

Le Congrès examine, discute et adopte les orientations, objectifs et missions prioritaires d’importance stratégique majeure pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, en mettant l’accent sur des solutions à caractère révolutionnaire et novateur, afin d’assurer un développement rapide et durable du pays et de garantir solidement la défense de la Patrie dans le nouveau contexte.

Il procède d’ailleurs à un examen approfondi et global du travail de rectification et d’édification du Parti et du système politique, en vue de les rendre intègres, solides et puissants sur tous les plans. Le Congrès élit le Comité central de la XIVᵉ mandature, composé de membres véritablement exemplaires par leurs qualités morales révolutionnaires, leur intelligence, leur courage politique et leurs capacités de leadership, aptes à organiser et à mener à bien les grandes missions confiées par le Parti, l’État et le Peuple au cours de la nouvelle mandature.

Chers camarades, chers délégués du Congrès !

Le XIVᵉ Congrès du Parti est le Congrès qui ouvre une nouvelle ère de développement de la Nation, placé sous le mot d’ordre : "Solidarité – Démocratie - Discipline - Percée - Développement". Il exprime la fermeté, la détermination résolue et l’esprit de grande union nationale de tout le peuple, au service de l’objectif de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme.

Je vous appelle, chers délégués, à faire preuve du plus haut sens des responsabilités, à mobiliser pleinement votre sagesse et votre dévouement, à promouvoir l’esprit d’unité et de démocratie, et à mener des discussions approfondies, contribuant ainsi de manière importante aux succès du Congrès.

Animé d’une profonde conviction dans la détermination politique et la sagesse du Parti, dans la force du Peuple et de la grande union nationale, ainsi que dans l’aspiration à un développement national riche, puissant, prospère, civilisé et heureux, je déclare solennellement ouvert le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Je vous adresse, chers délégués et chers invités, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Je souhaite plein succès au Congrès !

