Hanoï

Foire du Printemps 2026 : 12 jours pour stimuler la consommation et l’attractivité territoriale

Prolongée à 12 jours et dotée de mécanismes de soutien inédits, la Foire du Printemps 2026, prévue du 2 au 13 février au Centre d’exposition du Vietnam, s’annonce comme un rendez-vous économique majeur.

Portées par les résultats encourageants de l’édition d’automne 2025, de nombreuses collectivités locales investissent massivement dans des stands de grande envergure, misant sur la promotion des produits régionaux, l’innovation et le renforcement des échanges commerciaux nationaux et internationaux.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce vient de publier une dépêche urgente relative à l’organisation de la première Foire du Printemps de l’année 2026, en application des orientations du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion du Comité permanent du gouvernement, tenue le 26 janvier dernier.

Selon ce document, la Foire du Printemps 2026 se déroulera sur une période de 12 jours, du 2 au 13 février, au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh, à Hanoï. Il s’agit de la troisième révision du calendrier de l’événement. Initialement prévue sur cinq jours, du 4 au 8 février, la durée avait ensuite été portée à sept jours, du 2 au 8 février.

On note également que conformément à la circulaire du ministère de l’Industrie et du Commerce, les entreprises étrangères participantes bénéficieront gratuitement d’un stand standard de 9 m², incluant les frais de surface, de montage et les équipements de base. Elles seront en outre exemptées des coûts de communication et de promotion dans le cadre des programmes de promotion collective de la Foire, et bénéficieront de badges d’accès gratuits ainsi que d’autres mesures de soutien et d’incitation.

Ces dispositifs avaient auparavant été annoncés à titre prévisionnel pour les entreprises et coopératives nationales.

La Foire du Printemps 2026 occupera l’ensemble du complexe d’exposition de la Maison Kim Quy, couvrant une superficie de plus de 100.000 m², incluant des espaces intérieurs et extérieurs. À l’instar de la Foire d’Automne 2025, l’événement sera structuré en différents pôles thématiques, sous l’égide et avec la participation de ministères, de collectivités locales, d’entreprises, de coopératives et d’organismes de promotion commerciale issus de nombreux secteurs.

Dans la continuité des résultats encourageants enregistrés lors de la Foire d’Automne 2025, plusieurs provinces et villes ont confirmé leur engagement dans la Foire de Printemps 2026 avec des formats élargis et des contenus diversifiés.

Ainsi, la ville de Cân Tho a décidé de participer avec un dispositif renforcé et une gamme de produits plus étendue que lors de l’édition automnale précédente.

Outre un stand collectif, la municipalité mettra en place des espaces dédiés à certaines entreprises afin d’accroître la diversité des produits exposés. Le stand commun de Cân Tho, d’une superficie de 250 m², sera placé sous le thème "Produits agricoles de Cân Tho – Diffuser la chaleur du printemps", et intégrera un espace intitulé "Saveurs du Têt d’antan", recréant l’esthétique et l’esprit du Têt traditionnel du Sud, afin d’enrichir l’expérience des visiteurs.

De son côté, la province de Thanh Hóa participera à la Foire du Printemps 2026 au sein du pôle "Voyage printanier au pays natal – Produits des quatre horizons", avec pour thème "Thanh Hóa : Couleurs du printemps de l’intégration – Produits du terroir de Thanh".

Le stand mettra en avant des produits agricoles propres, des spécialités locales, des produits labellisés OCOP, ainsi que des articles bénéficiant de marques collectives, de certifications de qualité et d’indications géographiques.

Au-delà de la simple exposition, l’espace de Thanh Hóa se veut un véritable carrefour de promotion commerciale, avec de nombreuses activités concrètes : mise en relation d’affaires, distribution et commercialisation de produits, vente en gros et au détail, signature de contrats de coopération, transfert de technologies et développement de réseaux de distribution entre entreprises nationales et étrangères.

De nombreux programmes promotionnels et offres préférentielles seront également déployés tout au long de la foire.

Selon le programme établi, la province de Cà Mau participera à la Foire de Printemps 2026 sous le thème "Connecter le printemps – Diffuser la prospérité". Elle y présentera des produits OCOP, des spécialités locales, des produits agricoles et halieutiques transformés, ainsi que des produits industriels ruraux emblématiques.

Parallèlement aux activités d’exposition, Cà Mau aménagera deux stands dédiés à la promotion touristique, destinés à présenter des circuits et itinéraires caractéristiques, le potentiel de ses ressources touristiques et son système d’hébergements. L’objectif est de renforcer les liens avec les entreprises de voyages et d’attirer davantage de visiteurs nationaux et internationaux.

Dô Kiêu - Câm Sa/CVN