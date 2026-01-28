Sơn La : le thé Puerh à la Foire du Printemps 2026

La coopérative V-Shantea présente ses thés Puerh d'exception lors de la Foire du Printemps 2026, issus de théiers ancestraux de Phù Yên à Son La (Nord). Ces produits certifiés OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit) trois étoiles, ciblent désormais le marché des cadeaux de luxe.

Lors de la Foire du Printemps 2026, événement majeur s'étalant sur 12 jours (prévue du 2 au 13 février au Centre d’exposition du Vietnam), la province de Sơn La met en avant des produits d'exception issus de ses terroirs. Au cœur de cette vitrine, la coopérative de production de thé V-Shantea, dirigée par Hà Đức Thắng et basée à Phù Yên, présente une gamme de thés Puerh de haute qualité.

Ces produits sont élaborés à partir de théiers Shan Tuyết ancestraux, dont l'âge est compris entre 100 et plus de 1.000 ans. Ces arbres croissent à l'état naturel dans les zones de haute montagne de la commune de Phù Yên, constituant une matière première rare et précieuse pour la confection de thés haut de gamme.

L'excellence d'un savoir-faire traditionnel

La transformation de ces thés suit des méthodes rigoureuses inspirées de Yunnan (Chine). Pour le thé Puerh cru (élaboré à partir de feuilles de théiers ancestraux Shan Tuyêt et vieillit naturellement sous forme de galettes de thé), un processus de fermentation naturelle en entrepôt d'au moins 10 mois est appliqué, permettant une évolution marquée du système microbien. Cette étape cruciale garantit des standards élevés en termes d'arôme, de couleur et de saveur.

Selon Hà Đức Thắng, la stratégie de sa coopérative repose sur la qualité plutôt que sur la quantité. L'entreprise maintient un stock de près de 10.000 galettes de thé en phase de maturation naturelle. Cette approche s'appuie sur la philosophie propre au thé Puerh : plus le produit vieillit, plus ses vertus médicinales se renforcent et plus sa valeur marchande s'accroît.

Une bonne idée de cadeaux pour le Têt

Pour répondre aux besoins des cadeaux de fin d'année, V-Shantea propose des formats variés et symboliques. Outre le thé en vrac, les visiteurs de la foire peuvent découvrir des galettes pressées sous forme de carte du Vietnam ou de cheval, ainsi que des thés présentés en jarres.

Les prix reflètent la rareté et le temps nécessaire à la production. Le thé Puerh vivant en vrac est commercialisé à 4.500.000 de dôngs le kilogramme, avec des emballages de 100 grammes disponibles pour les clients. Les galettes issues de théiers de plus de 200 ans sont quant à elles proposées à partir de 1.850.000 de dôngs l'unité. La demande pour ces produits est en nette progression, avec un volume de commandes supérieur à celui de l'année précédente.

Développement durable et impact social

L'activité de la coopérative génère des retombées concrètes pour la communauté locale. En collectant les feuilles des théiers anciens, V-Shantea assure des revenus et du travail à environ 20 foyers, soit plus de 100 travailleurs dans la commune de Phù Yên. L'intégration de technologies de production avancées a permis de valoriser significativement le thé Shan Tuyết local.

L'obtention de la certification OCOP 3 étoiles pour plusieurs produits témoigne de l'engagement de la coopérative pour une production ''propre et honnête''. Par ailleurs, des démarches sont en cours avec les autorités locales pour faire reconnaître ces arbres comme "Arbres du patrimoine". Cette initiative vise à protéger la ressource, à encourager la culture biologique et à transformer ces zones forestières en destinations de tourisme écologique.

Minh Quân/CVN