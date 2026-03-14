"Tàu ngâm Nha Trang Impression", une destination touristique créative et originale

Situé près de Nha Trang, le complexe touristique "Tàu ngâm Nha Trang Impression" s’impose comme une nouvelle attraction originale de la province de Khanh Hoà (Centre). Alliant sculptures en pierre, paysages naturels et installations artistiques, ce site de 17 ha propose une expérience touristique immersive qui met en valeur la nature et l’identité culturelle locale.

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Photo : nhandan.vn

Situé dans la commune de Suôi Dâu, à environ 9 km du centre-ville de Nha Trang, le complexe touristique "Tàu ngâm Nha Trang Impression" s’impose comme la nouvelle attraction phare de la province de Khanh Hoà. Reposant sur une approche créative qui sublime le relief naturel d’un cours d’eau, ce site fusionne sculpture et installations en pierre pour raconter l’histoire et l’âme de la région.

Ouvert au public depuis le 5 février 2026, ce complexe s’étend sur près de 17 ha le long d’une route provinciale connectée à l’autoroute Nord-Sud. Fruit d'un travail titanesque, sa construction a été réalisée principalement à la main pendant plus de trois ans (débutée en 2017) par l’artisan Trinh Ba Dung et son équipe.

Selon Nguyên Ngoc Châu, directeur des opérations du site, le respect du paysage naturel était le principe fondamental du projet. Les concepteurs ont souhaité préserver l’aspect authentique de la pierre et de la montagne afin de créer une atmosphère naturelle capable de susciter l’émotion des visiteurs.

Les différentes zones du complexe sont organisées en harmonie avec le relief naturel et le cours du ruisseau. Elles comprennent notamment un espace artistique au bord de l’eau avec des sculptures et installations en pierre, un jardin spirituel, une rue piétonne inspirée de la ville de Nha Trang, ainsi qu’un espace simulant un port avec un sous-marin et des navires de guerre. Des sentiers pédestres serpentent le long des pentes, invitant à une exploration lente, loin de l'agitation urbaine.

Contrairement au style moderne et sophistiqué des stations balnéaires classiques, le site privilégie l’esthétique de la pierre naturelle, intégrée à des œuvres sculptées expressives.

Photo : CTV/CVN

La pierre constitue l’élément central de l’esthétique du site. Les blocs naturels ont été conservés et intégrés à des œuvres sculptées, créant un ensemble à la fois brut et expressif, très différent du style moderne et souvent sophistiqué de nombreux complexes touristiques.

"Le sous-marin sur la montagne"

L’élément le plus spectaculaire reste sans conteste le sous-marin grandeur nature, installé à flanc de montagne. Surnommé "le sous-marin sur la montagne", il recrée l’image d’un port militaire et symbolise le lien historique entre la mer et l’arrière-pays dans le développement de la région du Centre-Sud du Vietnam. À l’intérieur, un restaurant de 150 places propose une expérience culinaire originale doublée d’une exposition de vins du monde. Le vin de riz traditionnel vietnamien y occupe une place d'honneur, réaffirmant l’importance accordée à la culture locale.

Le site met également en valeur plusieurs symboles culturels de Khanh Hoà, réinterprétés à travers une approche artistique contemporaine, comme la citadelle de Diên Khanh, la tour sacrée de Po Nagar ou encore la pagode Long Son.

Pour les visiteurs, ce lieu offre une expérience différente de l’ambiance balnéaire animée habituellement associée à Nha Trang. On peut y flâner dans la nature, photographier les paysages, admirer le coucher du soleil sur la montagne ou simplement écouter le bruit de l’eau du ruisseau.

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique durable, la province de Khanh Hoà cherche à diversifier ses produits touristiques afin de réduire sa dépendance au tourisme balnéaire et d’allonger la durée de séjour des visiteurs. L’ouverture du complexe touristique "Tàu ngâm Nha Trang Impression" constitue ainsi une nouvelle étape dans cette orientation, proposant une forme de tourisme plus respectueuse de la nature et mettant en valeur l’identité culturelle locale.

VNA/CVN