Pagode Tây An : une empreinte de l’architecture indienne

Tây An, dans la province d’An Giang, a été reconnue comme la première pagode du Vietnam à associer le style architectural indien, devenant ainsi un haut lieu culturel et spirituel emblématique du Delta du Mékong.

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Photo : CTV/CVN

Située au pied du mont Sam, dans la ville de Châu Dôc (province d’An Giang), Tây An est l’une des anciennes pagodes les plus représentatives du Sud-Ouest. Édifiée en 1847 par le gouverneur général Doan Uân, elle a connu depuis plusieurs agrandissements et restaurations, s’imposant aujourd’hui comme un important centre spirituel pour les pèlerins.

Architecture singulière

Construite sur un terrain surélevé et aéré, la pagode Tây An s’étend sur un domaine d’environ 15.000 m². De loin, elle attire immédiatement le regard en raison de son architecture singulière, dominée par trois tours anciennes coiffées de dômes en forme d’oignon aux couleurs éclatantes, conférant à l’ensemble une allure à la fois solennelle et originale au cœur du paysage montagneux.

Le Centre des records du Vietnam a reconnu Tây An comme la première pagode du pays à combiner l’architecture indienne avec l’esthétique traditionnelle nationale.

Sa construction repose sur des matériaux solides tels que brique, tuile et ciment. À l’entrée, au niveau du portail à trois arches, se dresse la statue de Quan Âm Thi Kinh (déesse de la Miséricorde sous l’apparence de Thi Kinh). À l’intérieur, une petite cour abrite un mât de pavillon de 16 m de haut, encadré par deux statues d’éléphants - l’un blanc à six défenses, l’autre noir à deux défenses - qui constituent un élément décoratif particulièrement original.

Derrière le parc verdoyant de la pagode se trouve un ensemble de nombreux stupas funéraires au style architectural soigné. Parmi eux, le tombeau de Minh Huyên, le maître Bouddha de la pagode Tây An, constitue l’un des sites les plus singuliers et remarquables.

Le sanctuaire principal, situé au centre du complexe, est un vaste bâtiment à deux niveaux de toiture aux courbes élancées. Particularité notable : le toit est couvert de grandes tuiles cylindriques, différentes des tuiles en écaille de poisson que l’on retrouve couramment dans les pagodes du Nord. Les colonnes de soutien sont en bois précieux et robuste, tandis que le sol est revêtu de carreaux en pierre décorative.

Haut lieu spirituel

À l’intérieur sont conservées environ 150 statues de tailles diverses. Les représentations du Bouddha, des Bodhisattvas, des Arhats, des Huit Divinités Vajra ou encore de l’Empereur de Jade sont principalement sculptées dans du bois ancien et travaillées avec une grande minutie.

Photo : CTV/CVN

Au plafond, à l’entrée, des figures divines aux traits fortement marqués par la culture indienne viennent souligner l’originalité de la rencontre entre architecture et spiritualité qui caractérise la pagode Tây An.

Le clocher et le tambour, situés de part et d’autre du sanctuaire principal, présentent un plan quadrangulaire qui confère à l’ensemble une harmonie équilibrée. Au sommet du sanctuaire, les figures des quatre animaux sacrés - dragon, licorne, tortue et phénix - sont finement sculptées, témoignant du savoir-faire remarquable des artisans d’autrefois.

À l’arrière du sanctuaire principal se trouve une vaste salle de culte, aérée et lumineuse, dont les colonnes en bois ont été restaurées et renforcées par des piliers en béton afin d’assurer la solidité et la pérennité de l’édifice.

Les visiteurs peuvent également découvrir de nombreux sites intéressants et réputés à proximité, tels que le marché de Châu Dôc, les pagodes Lâu et Bánh Xèo, le village piscicole sur radeaux de Châu Dôc et la forêt de cajeputiers de Trà Su.

La pagode Tây An constitue une destination idéale pour les passionnés d’architecture. Avec son style unique, son vaste domaine et son espace verdoyant, elle offre aux visiteurs une atmosphère paisible et empreinte de sérénité.

Nguyên Thành/CVN