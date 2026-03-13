Le festival de Hanoï mise sur le tourisme vert et les expériences numériques

Le Festival du tourisme de Hanoï 2026, placé sous le signe du tourisme vert et des expériences numériques, a été inauguré vendredi soir 13 mars au parc Thông Nhât.

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Dans son discours d’ouverture, Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Département municipal du tourisme, a souligné la forte croissance du secteur touristique en ce début d’année 2026 et ses plusieurs prix internationaux du tourisme décernés par TripAdvisor.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé que cette année, Hanoi vise à accueillir plus de 35,8 millions de touristes, dont 8,6 millions d’arrivées internationales, tout en poursuivant ses efforts pour améliorer la qualité de ses services, développer de nouveaux produits, accélérer sa transformation numérique et le tourisme intelligent, et promouvoir un développement durable et respectueux de l’environnement.

Le festival est un événement promotionnel annuel qui met en valeur la capitale comme une destination unique et riche en expériences, non seulement un territoire au patrimoine millénaire, aux traditions culturelles, festivals et gastronomie foisonnants, mais aussi un lieu où se côtoient villages de métiers artisanaux dynamiques, un lien étroit avec la nature, une modernité affirmée et une forte identité culturelle.

Du 13 au 15 mars, cet événement propose près de 100 stands conçus comme un parcours à travers différents espaces thématiques.

L’espace "Mémoire" met en lumière les sites patrimoniaux, le Vieux Quartier, l’architecture, les villages de métiers traditionnels et la vie culturelle de Hanoi à travers des maquettes de destinations, des expositions de photographie et des présentations d’œuvres d’art.

Photo : VNA/CVN

L’espace "Connection" offre aux professionnels du tourisme une plateforme pour présenter leurs nouveaux circuits, leurs offres promotionnelles et leurs bons de réduction.

L’espace "Technologie" propose des expériences de tourisme numérique modernes, notamment des applications de réalité virtuelle VR360, l’intelligence artificielle, des plateformes de voyage internationales en ligne et des robots d’accueil.

L’espace "Zone verte" présente l’écotourisme, le tourisme rural, les séjours de villégiature et les activités sportives de plein air dans des destinations phares autour de la capitale, telles que Ba Vi, Soc Son, My Duc, Dông Mo et l’ancien village de Duong Lâm.

L’espace "Quintesscence" célèbre le patrimoine artisanal et culinaire de Hanoï, avec des démonstrations de métiers traditionnels et des dégustations de spécialités locales telles que le thé au lotus, les granules de riz gluant du village de Vong, le pho de Hanoï, les raviolis en rouleau de Thanh Tri et les fruits confits de la rue Hang Duong.

Photos : VNA/CVN

Parallèlement, un espace "Liaison des quatre directions" accueille des stands présentant les produits touristiques de plusieurs provinces et villes, dont Thai Nguyên, Bac Ninh, Tuyên Quang, Khanh Hoa et Gia Lai, contribuant ainsi à renforcer la connectivité touristique régionale et nationale.

Le programme du festival comprend également diverses activités, comme une visite du village de poterie de Bat Tràng, un forum sur le développement du tourisme artisanal rural, une course promouvant le tourisme vert et des spectacles culturels et artistiques traditionnels.

VNA/CVN