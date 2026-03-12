Hô Chi Minh-Ville relance officiellement son circuit en hélicoptère

Après une suspension temporaire, les visites en hélicoptère pour admirer les paysages panoramiques de Hô Chi Minh-Ville et son littoral ont repris leurs activités le 11 mars à l'aéroport de Vung Tàu dans le quartier de Tam Thang et ont accueilli leurs premiers passagers. Avec des durées de vol allant de 15 à 60 minutes, ce circuit promet d'être un atout majeur pour le tourisme de la localité et offre une expérience inédite pour les touristes.

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Photo : BTC/CVN

Après le circuit en hélicoptère, de nombreux touristes ont exprimé leur enthousiasme, soulignant que malgré sa courte durée, la visite leur avait offert une expérience unique et inédite. Mme Thanh Thao, une touriste originaire du quartier de Binh Thoi (Hô Chi Minh-Ville), a partagé: "Au décollage de l’hélicoptère, j’étais un peu nerveuse, mais j’ai ensuite été très enthousiaste à l’idée d’admirer la ville et la mer d’en haut. Le paysage était totalement différent de ce que j’avais vu lors de mes précédents voyages. Vu du ciel, on distingue clairement les zones résidentielles, les villages flottants et les espaces verts qui s’entremêlent entre la mer et la ville. Ce fut une expérience inoubliable, et je pense que de nombreux touristes apprécieront de découvrir Hô-Chi-Minh-Ville sous un angle nouveau et original".

Un nouveau produit pour une expérience inédite

Selon Nguyên Ngoc An, directeur général adjoint de Vietluxtour, les circuits en hélicoptère constituent un nouveau produit que Vietluxtour propose en collaboration avec des opérateurs locaux. Avec un temps de vol d'environ 15 minutes au-dessus de Vung Tàu et de Hô Chi Minh-Ville, les touristes pourront admirer des vues panoramiques imprenables sur la ville et la mer, une expérience inédite par rapport aux circuits touristiques traditionnels.

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Il a indiqué que, dans un premier temps, Vietluxtour collaborera avec la compagnie aérienne afin de développer des offres spécifiques, qui seront ensuite commercialisées. La clientèle cible sera initialement Hô Chi Minh-Ville, avant de s'étendre aux marchés nationaux tels que Hanoï, Da Nang et d'autres provinces et villes, avec pour objectif la région du delta du Mékong. Les clients cibles comprennent les entreprises souhaitant organiser des programmes de fidélisation et de récompenses, les familles à fort pouvoir d'achat et les touristes internationaux à Hô Chi Minh-Ville.

Pour sa part, Trân Thanh Vu, directeur général de Vinagroup, a déclaré que le circuit en hélicoptère au-dessus d'Hô Chi Minh-Ville et de ses zones côtières fait l'objet de recherches et de tests depuis 2022. Cependant, le passage de la phase expérimentale à l'exploitation commerciale nécessite un long processus de préparation, notamment pour perfectionner les infrastructures, les plans opérationnels et évaluer la demande du marché.

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Trân Thanh Vu a souligné que, dans un premier temps, les vols visaient principalement à sonder la demande touristique. Après avoir évalué les conditions d'exploitation, les opérations ont été temporairement suspendues afin d'affiner le produit. Toujours selon Trân Thanh Vu, après plus de quatre ans de reprise du tourisme suite à la pandémie, Vinagroup a décidé de relancer le programme de découverte de Hô Chi Minh-Ville vue du ciel, en ciblant une clientèle haut de gamme. Ce produit est conçu pour compléter les offres touristiques traditionnelles telles que les croisières, les séjours balnéaires et la découverte de destinations inédites. Les professionnels du secteur espèrent que les circuits en hélicoptère deviendront un nouvel atout touristique majeur à Hô Chi Minh-Ville, contribuant ainsi à répondre aux besoins d'expériences de plus en plus diversifiés des touristes nationaux et internationaux.

Environ 2,9 millions de dôngs par personne

Selon Nguyên Minh Mân, directeur général adjoint de Vinagroup, la mise en œuvre est désormais facilitée par la disponibilité de l'infrastructure d'hélicoptères à l'aéroport de Vung Tàu. Hô Chi Minh-Ville, forte de son important afflux touristique, représente un marché émetteur majeur, permettant de relier des destinations côtières telles que Vung Tàu et Hô Tràm, et de créer ainsi des itinéraires aériens inédits. Le prix d'un billet pour un survol touristique de 15 minutes débute à environ 2,9 millions de dôngs par personne, avec des tarifs adaptés aux circuits plus longs.

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Conformément au programme, les excursions en hélicoptère décolleront de l'aéroport de Vung Tàu (adresse: 38, rue 30 Avril, quartier de Tam Thang, dans l’ancienne ville de Vung Tàu). Les touristes pourront choisir parmi quatre itinéraires de vol d'une durée de 15 à 60 minutes, dont le survol panoramique de Vung Tau (15 minutes) offrant une vue imprenable sur la ville. Le circuit "Horizon Vert" (30 minutes) relie le quartier de Vung Tàu à la réserve de biosphère de Cân Gio. Celui de "Côte verte" (40 minutes) survole la route côtière Long Hai – Hô Tràm. Enfin, le circuit "Découverte du ciel" (60 minutes) propose un voyage de la plage de Vung Tàu au centre d’Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Minh Mân prévoit que les excursions en hélicoptère deviendront prochainement un atout majeur du tourisme à Hô Chi Minh-Ville, constituant ainsi une offre touristique haut de gamme pour les visiteurs nationaux et internationaux. En matière de sécurité, l’ensemble des opérations de vol est géré par la Compagnie d'hélicoptères du Sud, conformément à la réglementation aérienne et aux directives du ministère de la Défense nationale. L’aire d’atterrissage de l’aéroport de Vung Tàu est spécialement conçue pour les hélicoptères, garantissant des contrôles de sécurité complets, la prise en charge des bagages et l’information des passagers avant le décollage. Les vols sont également assurés conformément à la réglementation aérienne internationale.

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Amélioration des produits touristiques en hélicoptère

Selon Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le secteur touristique de la ville et les entreprises locales ont collaboré pour lever de nombreux obstacles et améliorer progressivement l'offre touristique en hélicoptère. Elle estime également que Hô Chi Minh-Ville bénéficie de nombreux atouts pour le développement de ce type de tourisme, de ses paysages et infrastructures à la demande croissante d'expériences de la part des touristes.

Dans les prochains mois, le Service municipal du tourisme poursuivra sa collaboration avec les entreprises afin d'étendre les lignes aériennes, tout en étudiant la possibilité d'investir dans de nouveaux héliports satellites situés dans des zones appropriées, en les reliant aux principaux sites touristiques et aux voies navigables. "L'expansion du réseau d'héliports offrira aux touristes un transport plus pratique et un plus large choix d'expériences. C'est également une opportunité pour le tourisme à Hô Chi Minh-Ville d'enrichir son offre, de renforcer sa compétitivité et d'attirer davantage de touristes nationaux et internationaux", a ajouté Mme Ngoc Hiêu.

Photo : BTC/CVN

Le service de vol "Hô Chi Minh-Ville vue du ciel" est proposé par la Compagnie d'hélicoptères du Sud. VinaGroup est chargée de l'accueil des clients et de l'organisation des vols afin de garantir le respect des exigences du prestataire de services. Par ailleurs, le produit touristique est largement distribué par un réseau d'agences de compagnies touristiques et de voyagistes locaux, tels que BenThanh Tourist, World Trans, SASCO, Vietluxtour, Société de médias et de tourisme du Viêt, Vian Travel, Adventure Tour, etc.

Tân Dat/CVN