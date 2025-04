Delta du Mékong : Les infrastructures de transports, clé d'un avenir prometteur

Le gouvernement accorde une priorité marquée au Delta du Mékong en investissant dans des infrastructures de transport synchronisées et modernes. Cette démarche vise à dynamiser le développement socio-économique et à améliorer les conditions de vie des populations locales.

L'objectif est d'atteindre environ 600 km d'autoroutes dans le Delta du Mékong d'ici 2025, contribuant ainsi à l'ambition nationale de 3 000 km, à l'occasion des prochaines grandes célébrations nationales.

Lors de multiples réunions de travail avec les autorités locales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les infrastructures de transport ne sont pas de simples voies de circulation, mais constituent un levier essentiel pour créer de nouveaux pôles de développement, des zones industrielles et urbaines inédites, générer des emplois et améliorer les moyens de subsistance des habitants.

Confronté aux difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction, le Premier ministre s'est rendu à plusieurs reprises sur les chantiers pour inspecter l'avancement des travaux, lever les obstacles et exhorter les provinces riches en ressources (telles qu'An Giang, Kiên Giang, Tiên Giang, Dông Nai) à les mobiliser en priorité pour ces projets clés. Les maîtres d'ouvrage et les entreprises de construction sont également appelés à une collaboration étroite avec les autorités locales afin d'accélérer la mise en œuvre.

À Dông Thap, dans le cadre de l'émulation nationale "500 jours et nuits pour achever 3.000 km d'autoroutes", les autorités ont élaboré un plan précis pour assurer la bonne exécution du projet autoroutier Cao Lanh - An Huu (phase 1), en définissant clairement les responsabilités de chaque acteur impliqué.

Selon le Dr. Trân Huu Hiêp, ancien chef du Département économique du Comité de pilotage du Sud-Ouest, le développement des infrastructures de transport doit être intrinsèquement lié à celui de la logistique et à d'autres projets d'investissement régionaux. "Une vision systémique et intégrée est essentielle dans la planification, en mobilisant efficacement toutes les ressources disponibles, y compris les capitaux privés", a-t-il insisté.

Pour sa part, Tô Hoài Phuong, président du Comité populaire de la ville de Cà Mau, a mis en évidence le rôle stratégique de sa ville, véritable carrefour de communication grâce aux Nationales 1 et 63 et au corridor côtier du Sud. L'objectif pour 2045 est de développer Cà Mau selon un modèle urbain polycentrique en réseau, où les différents pôles urbains sont connectés par un système de transport moderne et structurant.

La province de Dông Thap privilégie également l'investissement dans les routes reliant les zones industrielles, les bassins de production agricole et les grands axes interprovinciaux. Elle met aussi l'accent sur la valorisation du foncier riverain pour attirer les investissements, en encourageant les partenariats public-privé (PPP).

Défis majeurs

Malgré ces efforts, le Delta du Mékong reste confronté à des défis majeurs tels que les affaissements de terrain, l'érosion et la salinisation. Le Premier ministre a demandé aux ministères compétents de mettre en œuvre un projet global pour répondre à ces problématiques, tout en accélérant la réalisation du programme d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions.

L'expansion des aéroports de Phu Quôc, Cà Mau et Rach Gia, ainsi que le développement des ports maritimes de Cai Cui, Trân Dê et Hon Khoai, sont également à l'ordre du jour pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement.

Le chef du gouvernement a affirmé que, malgré les difficultés persistantes, l'avenir du Delta du Mékong est prometteur. Le développement d'infrastructures de transport modernes contribuera de manière significative à la réduction des coûts logistiques, à l'amélioration de la compétitivité des produits locaux et à l'élargissement des opportunités de développement pour l'ensemble de la région, au bénéfice de tout le pays.

