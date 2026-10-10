Hô Chi Minh-Ville : dialogue et soutien aux entreprises des parcs industriels

Le 9 octobre, dans la mégapole du Sud, le Centre municipal de promotion du commerce et des investissements (ITPC), en collaboration avec le Conseil de gestion des zones franches d'exportation et des parcs industriels de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA) et le Conseil de gestion des parcs de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), a organisé une conférence de dialogue entre les entreprises et les autorités locales.

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L'événement visait à faciliter l'implantation des entreprises dans les parcs de haute technologie (PHT), les zones franches d'exportation (ZFE) et les parcs industriels (PI).

Lors de cette conférence, les responsables du HEPZA, du SHTP et des organismes concernés ont échangé et répondu à de nombreuses questions portant sur les procédures d'investissement, les obligations financières, les douanes, l'environnement et les infrastructures. Pour les questions dépassant leur compétence ou impliquant d'autres organismes, le comité d'organisation les consignera, les compilera et les transmettra à l'autorité compétente pour examen et réponse, conformément à la réglementation.

Création d'un environnement d'investissement transparent

Lors de son intervention, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l'ITPC, a déclaré que, dans sa nouvelle phase de développement, Hô Chi Minh-Ville s'engage à créer un environnement d'investissement transparent, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur des services. La ville met en œuvre son plan stratégique 2026, axé sur l'amélioration de la qualité de sa structure organisationnelle, la rationalisation des institutions, le développement d'infrastructures performantes et l'amélioration de l'efficacité des services publics.

Selon Lê Anh Hoàng, les ZFE, les PI et les PHT jouent un rôle crucial pour attirer les investissements, promouvoir la production, les exportations et l'innovation technologique. Par conséquent, la levée des obstacles, la simplification des procédures administratives et l’élimination des blocages institutionnels permettront non seulement aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle, mais contribueront également à la réalisation des objectifs de développement de la ville.

Ces derniers temps, les instances dirigeantes et les organismes compétents ont mis en œuvre de nombreuses solutions pour réformer l'administration, favoriser la transformation numérique et améliorer la qualité des services aux entreprises. Toutefois, ces entreprises rencontrent encore des difficultés pour appliquer les politiques et les lois relatives aux investissements, à la gestion des infrastructures et aux procédures de production et d'exploitation.

Plus de 5.400 projets enregistrés et opérationnels

Trần Viêt Hà, directeur adjoint de la HEPZA, a déclaré que, conformément à la directive du Comité populaire municipal relative au thème de l'année 2026, la HEPZA transforme son mode de gestion. Elle ne se concentre plus sur l'octroi de licences et la résolution des procédures administratives, mais s'oriente désormais vers l'accompagnement, le suivi et la gestion des projets, de la phase d'investissement jusqu'à leur exploitation stable.

Actuellement, les ZFE et les PI de Hô Chi Minh-Ville comptent plus de 5.400 projets enregistrés et opérationnels, représentant un capital d'investissement total d'environ 81,2 milliards d’USD. Au cours des neuf premiers mois de 2026 seulement, le total des investissements attirés a atteint près de 5 milliards d’USD, soit 130% de l'objectif annuel. D'ici la fin de l'année, le capital d'investissement devrait continuer d'augmenter, notamment grâce à plusieurs grands projets, en particulier ceux liés à la zone franche de 4.200 ha située dans la zone de Cái Mép - Thị Vải. Par ailleurs, la HEPZA s'attache à attirer des projets de haute technologie, des infrastructures numériques, la transition écologique et les industries de soutien.

Dès début 2026, la HEPZA a appliqué des procédures d'investissement simplifiées afin de permettre aux entreprises de démarrer rapidement leurs projets après leur inscription, sans avoir à se soumettre aux procédures d'autorisation habituelles liées à la planification, à la construction et à la sécurité incendie. Cependant, lors de la mise en œuvre, les entreprises rencontrent encore des difficultés, notamment en raison d'un manque d'informations complètes sur ces procédures simplifiées. De plus, de nombreux autres obstacles continuent de surgir lors de la réalisation des projets, de la production et des activités commerciales.

Selon le directeur adjoint Trần Viêt Hà, cette conférence offre aux organismes de gestion l'opportunité d'écouter directement les difficultés rencontrées par les entreprises et de trouver des solutions. Pour les questions relevant de sa compétence, la HEPZA s'efforcera de les traiter rapidement. Quant aux questions impliquant plusieurs départements et organismes, la HEPZA assurera la coordination, pilotera les actions ou proposera des solutions aux autorités compétentes, contribuant ainsi à la réalisation par la ville de ses objectifs de croissance à deux chiffres pour 2026 et les années suivantes.

De nombreuses mesures proposées

Lors de la séance de dialogue, les entreprises ont soulevé de nombreuses lacunes dans les processus d'investissement et d'affaires, notamment en matière de fiscalité, de procédures d'investissement, d'attribution des terrains, d'immatriculation des entreprises, d'opérations douanières, de gestion des formalités et d'import-export. Certaines entreprises ont également proposé des mesures de soutien au marché, à la chaîne d'approvisionnement, à la transition écologique et à la transformation numérique.

Un représentant d'une entreprise du parc industriel Vietnam - Singapour II-A a indiqué que, malgré la déclaration et le paiement de la taxe foncière non agricole depuis 2024, le système fiscal affiche toujours un arriéré d'impôts et des pénalités de retard. Son entreprise a contacté à plusieurs reprises les autorités fiscales à tous les niveaux ; l'administration fiscale locale a pris une décision de rectification des données, mais celles du système fiscal de Hô Chi Minh-Ville n'ont pas été mises à jour. Malgré l'envoi d'un courrier de relance, l'entreprise n'a reçu aucune réponse officielle, ce qui complique le suivi et le respect de ses obligations fiscales.

En réponse à la proposition, le représentant du Département des impôts de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que les autorités fiscales municipales et les services fiscaux locaux coordonnent leurs efforts pour examiner et harmoniser les montants initiaux des impôts et les pénalités de retard dus entre 2014 et 2025, auparavant gérés par le Département des impôts de Bình Dương. À compter de 2025, la gestion fiscale sera transférée au Département des impôts de Hô Chi Minh-Ville. Les données générées durant cette période de transition devant être vérifiées, les différents services travaillent de concert pour garantir leur exactitude. Une fois l'harmonisation terminée, le Département des impôts de Hô Chi Minh-Ville communiquera par écrit aux entreprises dans les meilleurs délais.

Concernant les coûts de production et les procédures de certification des produits, Lại Thị Thu Hằng, la PDG de la société par actions d’électricité DGS, située dans le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que sa société rencontre des difficultés de développement commercial en raison des coûts de production élevés et de la complexité des procédures administratives. Les longs délais d'attente pour les procédures de certification augmentent non seulement les coûts, mais impactent aussi directement les opportunités commerciales, car les clients peuvent se tourner vers des produits alternatifs auprès d'autres fournisseurs plutôt que d'attendre la fin des procédures. Face à ce constat, sa société propose aux autorités d'étudier un mécanisme de certification de conformité adapté aux cas où plusieurs produits utilisent le même type de module et ont la même finalité de transmission de données pour la transformation numérique, afin de limiter les procédures répétitives inutiles.

De nombreuses entreprises proposent également de s'engager et d'assumer la responsabilité de la qualité, de la sécurité et de la conformité de leurs produits, et que les organismes de réglementation renforcent les contrôles a posteriori conformément à la réglementation. Cette approche pourrait contribuer à réduire les délais et les coûts des procédures tout en maintenant les exigences de gestion étatique des produits.

Prenant acte des suggestions des entreprises, le directeur adjoint Lê Anh Hoàng a déclaré que, concernant les questions non résolues soulevées lors de la conférence, l'ITPC compilera les avis et suggestions des entreprises afin d'en discuter avec les services et organismes concernés, et conseillera les autorités compétentes sur l'amélioration des mécanismes et des politiques, le renforcement de l'environnement des investissements et des affaires, et la création des conditions les plus favorables au développement des entreprises et à leur contribution à la croissance globale de la ville.

Texte et photos : Tân Dat/CVN