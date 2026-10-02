Les entreprises autrichiennes optimistes quant au potentiel d’investissement au Vietnam

Les 29 et 30 septembre, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, a effectué une visite de travail dans le Land du Vorarlberg, au cours de laquelle il a rencontré le président du Parlement régional, Harald Sonderegger, le président de la Chambre économique du Land, Karlheinz Kopf, ainsi que les dirigeants des entreprises Doppelmayr et Künz, du terminal ferroviaire ÖBB Terminal Wolfurt et de DREWES Logistics.

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Photo : VNA/CVN

Le Vorarlberg compte parmi les régions les plus dynamiques d’Autriche sur le plan économique. Doté d’un secteur technologique développé, il abrite un nombre croissant d’entreprises qui investissent à long terme au Vietnam.

Lors de ces rencontres, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, a présenté la situation socio-économique du Vietnam, les réformes importantes actuellement mises en œuvre ainsi que les orientations de développement du pays à l’horizon 2045, fondées sur les sciences, les technologies, l’innovation et des ressources humaines hautement qualifiées. Il a souligné que la stabilité politique, le réseau d’accords de libre-échange et l’intégration profonde de l’économie vietnamienne créaient des conditions favorables permettant aux entreprises autrichiennes d’élargir leurs investissements, leurs activités commerciales et leurs connexions avec les marchés régionaux.

Lors de son entretien avec Harald Sonderegger, les deux parties ont échangé sur les possibilités de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la formation professionnelle, notamment dans le secteur des soins infirmiers, ainsi que des technologies.

Elles ont estimé que la confiance établie et les expériences réussies d’entreprises autrichiennes au Vietnam constituaient une base favorable au développement des échanges. Il s’agit notamment d’aider les petites et moyennes entreprises du Vorarlberg à mieux connaître le marché vietnamien, à identifier des partenaires de production et à trouver des sources d’approvisionnement dans le pays.

La mise en œuvre de programmes de coopération assortis de résultats concrets est jugée nécessaire pour approfondir davantage les relations entre le Vietnam et l’Autriche en général, et entre le Vietnam et le Vorarlberg en particulier, en vue du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2027.

Lors de la rencontre avec le président de la Chambre économique du Land, Karlheinz Kopf, les deux parties ont discuté de la coopération dans la formation professionnelle en fonction des besoins des entreprises. Le modèle associant établissements de formation et entreprises a été identifié comme un axe de coopération à fort potentiel, susceptible de répondre aux besoins en main-d’œuvre et de renforcer les liens de production entre les deux parties.

Les deux parties ont également salué le programme de promotion des investissements d’Advantage Austria, prévu au Vietnam du 6 au 9 octobre, qui portera notamment sur les infrastructures ferroviaires, les transports intelligents, les technologies urbaines et le secteur maritime à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et à Hai Phong.

Au sein du groupe Doppelmayr, leader mondial de la conception, de la fabrication et de l’installation de systèmes de téléphériques pour le tourisme, les transports urbains et le transport de marchandises, l’ambassadeur a échangé avec le directeur général Gerhard Gassner.

La direction du groupe a salué la croissance positive et le potentiel du marché vietnamien, qui constitue le premier marché de Doppelmayr en Asie du Sud-Est, ainsi que les compétences et le professionnalisme des ingénieurs vietnamiens. Doppelmayr coopère avec succès avec des partenaires vietnamiens tels que Sun Group et Vingroup dans la réalisation de nombreux projets de télécabines dans des destinations touristiques réputées du Vietnam.

Dans le cadre de sa mission, l’ambassadeur du Vietnam a également rendu visite aux entreprises Künz, ÖBB Terminal Wolfurt et DREWES Logistics, qui investissent et développent avec succès leurs activités dans le secteur de la logistique au Vietnam. Les dirigeants de ces entreprises se sont déclarés optimistes quant au fort potentiel du marché vietnamien et ont affirmé leur engagement à y investir à long terme.

Cette visite a contribué à renforcer les échanges au niveau local, à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et à favoriser les liens d’investissement entre le Vietnam et le Vorarlberg, avec l’Autriche plus largement. Elle vise également à encourager une nouvelle vague d’investissements autrichiens de qualité et à forte valeur technologique au Vietnam, afin de concrétiser et d’approfondir davantage les relations entre les deux pays à l’approche du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2027.

VNA/CVN