VinFast : cap sur un réseau de 50 showrooms dans 15 États indiens

Le 8 octobre 2026, VinFast a officialisé un partenariat stratégique en signant des lettres d'intention avec plus de 50 showrooms de motos électriques, répartis dans 15 États et régions indiens. Une étape clé qui témoigne de l'ambition d'expansion de la marque vietnamienne sur le plus grand marché mondial du deux-roues.

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La cérémonie de signature s’est tenue au complexe industriel de VinFast à Hai Phong, dans le cadre d’une visite de travail au Vietnam de partenaires concessionnaires indiens.

Aux termes des accords, VinFast et ses partenaires prévoient de déployer plus de 50 showrooms de motos électriques dans 34 villes réparties sur 15 États et régions indiens. Le réseau couvrira Delhi et sa région métropolitaine (NCR), le Rajasthan et le Pendjab, dans le Nord du pays ; le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh et l’Uttar Pradesh, dans le Centre ; le Maharashtra et le Gujarat, dans l’Ouest ; le Karnataka, le Telangana, le Tamil Nadu, le Kerala et l’Andhra Pradesh, dans le Sud ; ainsi que le Bengale-Occidental et l’Odisha, dans l’Est.

Ces villes et régions disposent de marchés importants pour les deux-roues, offrant un potentiel considérable pour l’électrification des transports. Cette implantation permettra à VinFast de rapprocher davantage des consommateurs locaux ses solutions de mobilité modernes, économiques et durables.

Avant leur venue au Vietnam, les concessionnaires partenaires avaient déjà salué la réputation de la marque et la diversité de sa gamme de produits. Après avoir pu constater directement l’ampleur des installations industrielles, les normes de production de l’usine et la popularité des motos électriques VinFast au Vietnam, ils se sont montrés encore plus déterminés à accélérer le développement du réseau de distribution en Inde.

Vo Thi Câm Tu, directrice exécutive de VinFast pour les motos électriques sur les marchés internationaux, a déclaré : "L’Inde est l’un des marchés les plus importants dans la stratégie de croissance mondiale de VinFast, et ce partenariat illustre l’ampleur de nos ambitions dans la région. Alors que nous renforçons notre présence sur les marchés du monde entier, l’Inde se distingue par la taille de son marché, la demande croissante en faveur de la mobilité électrique et les possibilités de transformer les modes de déplacement. La signature de ces lettres d’intention témoigne de notre engagement à long terme en Inde, ainsi que de la confiance que nous accordons à l’immense potentiel de ce marché de près de 1,5 milliard d’habitants".

Anurag Saxena, directeur général de VinFast Electric Motorcycles India, a souligné : "Notre coopération avec plus de 50 showrooms répartis dans 34 villes et 15 États et régions constitue une première étape vers le déploiement des motos électriques VinFast dans l’ensemble de l’Inde. Parallèlement, nous développons les infrastructures de recharge et renforçons nos services après-vente afin de garantir aux clients de toutes les régions le soutien nécessaire tout au long de l’utilisation de leurs véhicules".

VinFast est entré sur le marché indien de la mobilité verte en 2025, en lançant des activités de distribution, de production et d’assemblage de voitures électriques. La signature de ces lettres d’intention marque une nouvelle étape dans son expansion sur ce marché de près de 1,5 milliard d’habitants. Il s’agit également de la première fois que le constructeur met en place en Inde un réseau de distribution spécifiquement consacré à ses motos électriques.

Grâce à sa population nombreuse et à ses besoins élevés en matière de mobilité, l’Inde est aujourd’hui le premier marché mondial des deux-roues. Au cours de l’exercice fiscal 2025-2026, 21,41 millions de deux-roues y ont été immatriculés, dont seulement 6,54% de modèles électriques.

Cette faible proportion témoigne du potentiel encore important de l’électrification des transports en Inde et ouvre de vastes perspectives à VinFast pour développer sa présence et conquérir de nouvelles parts de marché.

Texte et photo : Minh Thu/CVN