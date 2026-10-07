VinFast annonce son entrée sur le marché américain des autobus électriques

VinFast a annoncé, lors du salon TRANSform and EXPO de l’American Public Transportation Association (APTA), à Chicago, son projet d’introduire ses autobus électriques sur le marché américain, dans le cadre d’un partenariat avec NexMove, une entreprise spécialisée dans les solutions d’exploitation d’autobus électriques.

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Les premiers autobus électriques produits par VinFast devraient entrer en circulation aux États-Unis au premier trimestre 2028, a indiqué l’entreprise le 6 octobre.

Photo : VFCVN

Selon l’accord, NexMove, une coentreprise créée par Transportation Management Services (TMS) et Zeem Solutions, fournira des autobus électriques VinFast aux opérateurs de transport dans le cadre d’une offre de services intégrée comprenant les véhicules, les systèmes de recharge, la maintenance et l’exploitation. Cette approche permettra aux clients professionnels de passer progressivement à l’autobus électrique sans avoir à mettre en place eux-mêmes l’ensemble des infrastructures nécessaires dès le départ, tout en garantissant un déploiement étroitement maîtrisé.

Brian Finnerty, PDG de VinFast Amérique du Nord, a déclaré que l’introduction des autobus électriques de VinFast aux États-Unis constituait une étape importante dans la stratégie d’investissement à long terme du constructeur sur ce marché. Il a souligné que VinFast intensifiait ses investissements aux États-Unis et collaborait avec des partenaires tels que NextMove afin d’accompagner les villes, les opérateurs de transport et les entreprises dans leur transition vers une mobilité plus durable. Ce partenariat contribue non seulement à rapprocher les solutions de mobilité électrique des usagers, mais aussi à consolider les bases permettant à VinFast d’établir une présence durable sur l’un des marchés les plus importants au monde.

Ces autobus électriques sont conçus pour optimiser l’efficacité opérationnelle, la fiabilité et la durée de vie, avec notamment une recharge rapide, des batteries LFP, des solutions avancées de protection anticorrosion, une garantie compétitive et un coût total de possession optimisé. À ce jour, quelque 2 000 autobus électriques VinFast sont en service au Vietnam. Dans plusieurs grandes villes, le constructeur a progressivement développé un écosystème couvrant la production, l’exploitation et la maintenance, accumulant ainsi une expérience dans le déploiement et l’exploitation de flottes électriques à grande échelle.

Parallèlement à son développement en Asie du Sud-Est, VinFast étend également ses activités dans le domaine des autobus électriques en Europe, où il a établi un réseau de distribution sur plusieurs marchés clés.

Les véhicules seront dotés de caméras à intelligence artificielle et de radars 4D pour des alertes de sécurité en temps réel, ainsi que de systèmes intelligents pour la gestion de la recharge et la communication au sein de la flotte.

Paul Gioupis, fondateur et directeur général de Zeem Solutions et cofondateur de NexMove, s’est dit particulièrement impressionné, lors d’une visite des sites de production de VinFast fin juillet, par l’ampleur de la production, la qualité des produits et le nombre d’autobus mis en service chaque jour. Il a souligné que ces véhicules avaient déjà fait leurs preuves sur le terrain et que son entreprise souhaitait coopérer avec VinFast pour développer à terme des capacités de production aux États-Unis, conformes aux exigences de la Federal Transit Administration (FTA), afin de permettre aux opérateurs de transport public de mettre rapidement ces autobus électriques au service des passagers.

VNA/CVN