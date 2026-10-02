Fitch Ratings relève le profil de crédit autonome d’EVNNPC à bb+

Fitch Ratings a relevé le profil de crédit autonome (SCP) de la Compagnie générale de l’électricité du Nord (EVNNPC) de bb à bb+, et confirmé sa note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères à bb+ avec perspective stable.

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Photo : VNA/CVN

La notation d’EVNNPC repose sur son SCP, conformément aux critères de Fitch relatifs aux liens entre société mère et filiale, ce SCP se situant au même niveau que le profil de crédit de sa société mère, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) (BB+/stable).

La révision du SCP d’EVNNPC fait suite à une révision similaire du SCP d’EVN, reflétant le bilan positif de cette dernière dans la mise en œuvre du régime tarifaire de l’électricité au Vietnam.

L’agence de notation a estimé que l’orientation politique du Vietnam est globalement favorable ; les réformes entreprises témoignent de l’ampleur des projets d’investissement du pays dans le secteur de l’électricité et soulignent l’importance de préserver la solidité du profil financier d’EVN pour mener à bien ces investissements.

En 2025, les ventes d’électricité commerciale d’EVNNPC ont culminé à 106,54 milliards de kWh, captant à elles seules 37,11% des volumes globaux d’EVN. Cette performance assoit définitivement son statut de premier distributeur du géant national de l’électricité.

Sur les huit premiers mois de 2026, EVNNPC a déjà écoulé 79,16 milliards de kWh, signant une progression fulgurante de 12,04% sur un année. Cette trajectoire ascendante traduit la formidable accélération de la demande énergétique dans le Nord.

Fitch Ratings a anticipé que les perspectives de forte croissance du Vietnam continueront de stimuler la demande d’électricité et la croissance du chiffre d’affaires d’EVNNPC à moyen terme. Elle a également prévu que les dépenses d’investissement resteront élevées à moyen terme, alors qu’EVNNPC poursuit ses investissements dans l’amélioration du réseau de distribution ainsi que dans la construction de postes électriques et de lignes de transport.

L’agence de notation a confirmé la note de défaut à long terme d’EVNNPC à BB+ avec perspective stable lors de sa revue 2026, tout en relevant son profil de crédit autonome de bb à bb+. L'évaluation souligne la solidité financière maintenue d’EVNNPC.

Elle a maintenu la note de défaut émetteur à long terme d’EVNNPC à BB+ avec perspective stable, tout en relevant son profil de crédit autonome de bb à bb+. Ce relèvement témoigne d’une trajectoire financière positive pour l’entreprise, dont la notation s’améliore régulièrement depuis 2020.

VNA/CVN