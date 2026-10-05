Le Forum sur la durabilité des entreprises veut réinventer le modèle de croissance

Comment concilier expansion économique et impératifs écologiques ? Cette équation complexe a captivé les débats de l'édition 2026 du Forum des entreprises sur le développement durable du Vietnam (VCSF), qui s'est ouverte lundi 5 octobre à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Au cœur des échanges : l'urgence de tracer la voie vers une croissance à deux chiffres, tout en préservant strictement les ressources naturelles et l'environnement.

Le forum, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et le Conseil des entreprises pour le développement durable du Vietnam (VBCSD), a réaffirmé que la croissance et le développement durable doivent s’inscrire dans une stratégie unique.

Lors du forum, le Professeur Nguyên Xuân Thang, président du Conseil théorique central, a souligné que l’objectif d’une croissance à deux chiffres devait reposer sur des fondements de développement durable, avec les entreprises comme acteurs centraux.

Le Prof.associé-Dr. Hô Sy Hùng, président de la VCCI, a indiqué que la croissance accélérée et le développement durable forment une voie commune où l’État crée les conditions, les autorités locales apportent leur soutien, les entreprises jouent un rôle moteur et la science et la technologie agissent comme des leviers de développement.

La VCCI s’engage à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement et les autorités locales à travers le dialogue sur les politiques, la promotion de modèles d’entreprise responsables et le soutien aux entreprises pour une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il affirmé.

Du point de vue des entreprises, les participants ont convenu que la transition écologique ne peut être durable que si elle génère une réelle efficacité économique.

Photo : Nhân Dân /CVN

Binu Jacob, directeur général de Nestlé Vietnam et coprésident du VBCSD, a souligné que le développement durable devait être lié aux bénéfices économiques de chaque maillon de la chaîne de valeur, depuis les agriculteurs et les usines jusqu’aux fournisseurs de matières premières, d’emballages et de services logistiques.

Selon lui, la transition écologique représente également une opportunité d’améliorer la compétitivité et de préserver les parts de marché à long terme.

James Crampton, directeur principal des affaires extérieures de HEINEKEN Vietnam et vice-président du VBCSD, a souligné que les entreprises ne peuvent se développer en marge des communautés. Lorsqu’elles contribuent au renforcement des capacités locales et soutiennent leurs partenaires pour une croissance commune, ces valeurs deviennent le fondement d’une croissance à long terme.

De son côté, Lê Hoàng Minh, directeur exécutif de la production chez Vinamilk, a estimé que pour passer des politiques à l’action, il est nécessaire de développer des modèles mesurables, vérifiables et reproductibles à plus grande échelle.

Les participants ont également relevé plusieurs défis à relever pour concilier croissance rapide et développement durable, notamment en ce qui concerne le cadre juridique, les ressources humaines et, surtout, la finance verte.

En clôture du forum, Nguyên Quang Vinh, vice-président de la VCCI et président du VBCSD, a affirmé que la croissance accélérée et le développement durable ne sont pas deux options distinctes, mais un processus de transformation unifié.

Photo : Nhân Dân/CVN

Les recommandations formulées lors du VCSF 2026 seront compilées par le VBCSD et la VCCI puis présentées au gouvernement, dans le but de contribuer à résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises et le marché.

À travers les séances thématiques consacrées à l’innovation et à la finance verte, le VCSF 2026 a démontré que la communauté des affaires vietnamienne accélère une transformation profonde, faisant de l’innovation un moteur et du développement durable le socle d’une croissance à long terme.

VNA/CVN